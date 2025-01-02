Минтранс: после крушения танкеров в Черное море попало 2,4 тыс. тонн мазута

Морспасслужба установила, что в затонувших частях танкеров «Волгонефть» повреждены четыре танка с мазутом, сообщил Минтранс. С 15 декабря в Черное море из них вытекло около 2,4 тыс. т мазута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крушение танкеров в Керченском проливе

Фото: Южная транспортная прокуратура Крушение танкеров в Керченском проливе

Фото: Южная транспортная прокуратура

«Специалисты установили объем нефтепродуктов, попавших в море,— около 2,4 тыс. тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров»,— говорится в сообщении Минтранса России.

Крушение танкеров стало первой аварией с «тяжелым» топочным мазутом марки М100 в мире. Как пояснили в ведомстве, такой мазут застывает при температуре +25, по плотности он почти как вода или тяжелее. В отличие от других нефтепродуктов мазут М100 не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды.

«В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды. Поэтому основной способ — сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону»,— добавил Минтранс.

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение вблизи Керченского пролива. Оба танкера суммарно перевозили более 9 тыс. тонн мазута. Сегодня, 2 января, в Крыму и вблизи Анапы обнаружили новые участки разлива топлива.

Подробности ЧП — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».