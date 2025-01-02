Депутат Госдумы: размер 1 пенсионного балла в 2025 году будет равен 142,7 руб.

Один пенсионный коэффициент в России в текущем году увеличится на 9,65 руб. — с 133,05 руб. до 142,7 руб., рассказал в интервью «РИА Новости» депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»).

Законодатель добавил, что в соответствии с законодательством с 1 января социальные пособия 7,8 млн пенсионеров — как работающих, так и неработающих — проиндексировали на 7,3%.

Ранее о том, что в 2025 году минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), необходимая для оформления страховой пенсии по старости, составит не менее 30 единиц, сообщала сенатор Ольга Епифанова.

В текущем году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии после индексации составит почти 8729 руб. На количество накопленных баллов влияет размер официальной заработной платы и длительность рабочего стажа.

Средняя пенсия по старости в 2025 году увеличится на 7,5%, до 24,1 тыс. руб. Выплаты проиндексируют на уровень инфляции 2024 года. Согласно опросам, россияне считают приемлемой пенсию в 110 тыc. руб. Если в 2023–2024 годах доходы работников в стране выросли совокупно на 32%, то пенсии — только на 17%.

Подробности — в материале «Ъ» «Зарплата в четыре пенсии».