Сенатор Епифанова назвала минимальное число баллов для выхода на пенсию в 2025 году

Минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), необходимая для оформления страховой пенсии по старости, в 2025 году составит не менее 30 единиц. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова. Размер одного пенсионного балла со следующего года составит 142,76 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель в Совете федерации от Республики Коми Ольга Епифанова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Представитель в Совете федерации от Республики Коми Ольга Епифанова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В текущем году для выхода на пенсию необходимо набрать 28,2 ИПК»,— напомнила госпожа Епифанова в интервью «РИА Новости».

Сенатор также обратила внимание, что максимальное количество баллов, начисляемых за год, не превышает десяти единиц. Она уточнила, что это может быть трудовая деятельность, уход за детьми, служба в вооруженных силах или уход за человеком старше 80 лет. Ольга Епифанова напомнила, что чем больше взносов платит работодатель, тем выше размер будущей пенсии работника. В этой связи законодатель отметила важность официального трудоустройства.

В 2025 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии после индексации составит почти 8729 руб. На количество накопленных баллов влияет размер официальной заработной платы и длительность рабочего стажа.

Минфин сообщал, что средний размер страховой пенсии в 2025 году достигнет почти 24 тыс. руб. Выплаты проиндексируют на уровень инфляции 2024 года. Минэкономики по итогам этого года ожидает инфляцию на уровне до 7,3%.

Подробности — в материале «Ъ» «Зарплата в четыре пенсии».