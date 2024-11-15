Сенатор Епифанова назвала минимальное число баллов для выхода на пенсию в 2025 году
Минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), необходимая для оформления страховой пенсии по старости, в 2025 году составит не менее 30 единиц. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова. Размер одного пенсионного балла со следующего года составит 142,76 руб.
Представитель в Совете федерации от Республики Коми Ольга Епифанова
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
«В текущем году для выхода на пенсию необходимо набрать 28,2 ИПК»,— напомнила госпожа Епифанова в интервью «РИА Новости».
Сенатор также обратила внимание, что максимальное количество баллов, начисляемых за год, не превышает десяти единиц. Она уточнила, что это может быть трудовая деятельность, уход за детьми, служба в вооруженных силах или уход за человеком старше 80 лет. Ольга Епифанова напомнила, что чем больше взносов платит работодатель, тем выше размер будущей пенсии работника. В этой связи законодатель отметила важность официального трудоустройства.
В 2025 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии после индексации составит почти 8729 руб. На количество накопленных баллов влияет размер официальной заработной платы и длительность рабочего стажа.
Минфин сообщал, что средний размер страховой пенсии в 2025 году достигнет почти 24 тыс. руб. Выплаты проиндексируют на уровень инфляции 2024 года. Минэкономики по итогам этого года ожидает инфляцию на уровне до 7,3%.
Подробности — в материале «Ъ» «Зарплата в четыре пенсии».