Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной

С 30 декабря по 8 января парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной, включая зоны с тарифами от 380 до 600 руб. в час и динамического тарифа, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Парковки со шлагбаумом продолжат работать по обычным тарифам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В дни новогодних праздников парковка на улицах Москвы бесплатная. Несмотря на то что многие москвичи уезжают из города, мы просим водителей парковаться аккуратно и соблюдать правила дорожного движения»,— приводит слова господина Ликсутова Telegram-канал московского департамента транспорта.

В столице в новогоднюю ночь проезд на общественном транспорте будет бесплатным. Ночью будут работать 140 наиболее востребованных маршрутов наземного транспорта и 18 регулярных ночных маршрутов. МЦД будет работать до 3:00, там будут действовать установленные тарифы. Режим работы общественного транспорта также будет продлен в ночь с 6 на 7 января.