В Москве проезд на общественном транспорте будет бесплатным в новогоднюю ночь

В Москве в новогоднюю ночь усилят меры безопасности на всех объектах транспортного комплекса. Метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наиболее востребованные маршруты наземного транспорта будут работать всю ночь. С 20:00 31 декабря до 6:00 1 января проезд будет бесплатным, сообщил мэр Сергей Собянин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ночью будут работать 140 наиболее востребованных маршрутов наземного транспорта и 18 регулярных ночных маршрутов. МЦД будет работать до 3:00, там будут действовать установленные тарифы. Власти попросили с пониманием отнестись к «возможным досмотровым и проверочным мероприятиям».

В метро будут показывать прямую трансляцию новогоднего обращения президента Владимира Путина. В метро и наземном транспорте покажут новогоднее поздравление Сергея Собянина.

Режим работы общественного транспорта будет продлен и в ночь с 6 на 7 января. Метро и МЦК будут работать до 2:00, наземный транспорт — до 3:30. Работа МЦД продлена до 3:00.

Парковка будет бесплатной с 30 декабря по 8 января. Оплачивать нужно будет только парковки закрытого типа со шлагбаумами.