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Спорт высших достиженщин

В рейтинге самых богатых спортсменок года снова доминируют теннисистки

Заработки главных звезд женского спорта в 2024 году резко, более чем на четверть, увеличились по сравнению с годом предыдущим. Это следует из отчета, опубликованного Sportico. В его рейтинге 15 самых преуспевающих спортсменок доминируют теннисистки, а представительница этого вида американка Коко Гауфф заняла верхнюю строчку с суммарным заработком более $30 млн, большую часть которого, как, впрочем, у львиной доли из тех, кто оказался позади нее, составили рекламные поступления.

Теннисистка Коко Гауфф (на фото) на турнирах Большого шлема в одиночном разряде дальше полуфинала не проходила, однако благодаря рекламным контрактам стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в 2024 году

Теннисистка Коко Гауфф (на фото) на турнирах Большого шлема в одиночном разряде дальше полуфинала не проходила, однако благодаря рекламным контрактам стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в 2024 году

Фото: AP

Теннисистка Коко Гауфф (на фото) на турнирах Большого шлема в одиночном разряде дальше полуфинала не проходила, однако благодаря рекламным контрактам стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в 2024 году

Фото: AP

Sportico — медиаресурс, специализирующийся на анализе спортивного рынка, опубликовал свой традиционный рейтинг 15 спортсменок с самыми высокими доходами по итогам очередного года. Он зафиксировал важный, по мнению аналитиков, тренд. Совокупные доходы 15 спортсменок, попавших в классификацию, составили $221 млн. Они на $47 млн, или 27%, больше, чем у лауреаток 2023 года. Эксперты Sportico связывают этот факт со «взрывным» ростом интереса к женскому спорту, который выражается в «рекордных телевизионных рейтингах, посещаемости, востребованности у спонсоров» и других факторах, предрекая «поток денег» в женский спорт.

Впрочем, вывод, кажется, выглядит все-таки чересчур смелым. Дело в том, что год от года классификация Sportico охватывает лишь узкий набор из полудюжины традиционно коммерчески привлекательных видов.

Из остальных, включая хиты олимпийской программы, до нее добираются отдельные счастливицы, как сейчас — живая легенда спортивной гимнастики Симона Байлз. И про этот огромный пласт все же не скажешь, будто бы там забурлили «денежные потоки».

А среди видов, которые обеспечивают аналитиков Sportico поводами для приятных прогнозов, к тому же явно выделяется один особенный. Теннис всегда, за крайне редкими исключениями, наполнял рейтинг спортсменками как минимум на треть. А 2024 год в этом смысле получился вполне обычным. В топ-15 — девять теннисисток, в том числе, как обычно, теннисисткой занято место на верхушке. Причем, как ни парадоксально, далеко не первой в плане успешности именно на корте.

Для 20-летней Коко Гауфф, первенствовавшей и в 2023 году, прошедший сезон вышел неоднозначным. На турнирах Большого шлема в одиночном разряде она дальше полуфинала не проходила, а в общей сложности взяла всего три титула. Однако при этом она заработала $30,4 млн. Год назад было $22,7 млн, а до 30-миллионной отметки раньше добирались только другие теннисистки — Серена Уильямс и Наоми Осака.

Коко Гауфф помогли два обстоятельства. Главный свой взлет в сезоне она совершила в наиболее подходящий момент — когда выиграла итоговый турнир в Эр-Рияде, забрав рекордный бонус в $4,8 млн. Но второе обстоятельство еще важнее. С юношеского возраста американка является объектом внимания со стороны различных брендов, а ее портфолио включает в себя уже добрый десяток рекламных контрактов — с New Balance, UPS, Head, Barilla, Baker Tilly, Bose, Rolex, L’Oreal, Naked. Рекламные доходы у Гауфф — это две трети с лишним доходов суммарных (см. справку).

Правда, речь в действительности идет об общем тренде для всех лидеров, которые больше зарабатывают на рекламных проектах, чем контрактами со спортивными командами и призовыми. В этом смысле в рейтинге Sportico есть совсем уж показательные примеры.

Вторая в нем вслед за Гауфф — фристайлистка Эйлин Гу. Сами по себе трюки на лыжах приносят ей скромный доход, в уходящем году — $62 тыс. Но Гу повезло как с даром исполнять их, так и с внешностью и, главное, с бэкграундом. Родившаяся в Сан-Франциско, она незадолго до Игр-2022 в Пекине вспомнила о своих китайских корнях и решила выступать за страну, которая их принимала. На Олимпиаде Гу завоевала два золота, но основной ее добычей был китайский рекламный рынок, обеспечивший ей кучу контрактов. В этом году он вместе с мировым, тоже о Гу и Китае не забывающим, наградил ее $22 млн. Благодаря щедрой родине неподалеку от первой тройки, опередив первую ракетку мира Арину Соболенко, очутилась и теннисистка Чжэн Циньвэнь.

Как Коко Гауфф установила новый рекорд по призовым в теннисе

Фантастическую щедрость в отношении отдельных спортсменок с коммерческим потенциалом проявляет и Америка. Баскетболистка Кейтлин Кларк обросла с ног до головы рекламными интеграциями, еще когда год назад играла в студенческом баскетболе. А Nike заключила с ней договор на сумму, которая не покажется стыдной и футбольной знаменитости, — $3 млн в год. Так, едва перейдя в женскую НБА на зарплату меньше $80 тыс. за сезон, Кларк сумела запрыгнуть на десятую строчку рейтинга, расположившись рядышком с богиней гимнастики Байлз.

Алексей Доспехов

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