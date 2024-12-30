«Аль-Ватан»: ЦБ Сирии впервые в истории возглавила женщина

Официальный представитель Центрального банка Сирии Майса Сабрин назначена исполняющей обязанности главы регулятора, пишет газета «Аль-Ватан» со ссылкой на источники. Она стала первой женщиной, занявшей эту должность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсеть «Х» Фото: Соцсеть «Х»

Власть в Сирии 8 декабря захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Президент страны Башар Асад подал в отставку и улетел в Россию, где ему предоставили убежище. Вскоре после этого Мухаммед аль-Башир, ранее возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении главой переходного кабинета министров, который будет работать до 1 марта 2025 года.

12 декабря Россия установила контакты с политическим комитетом группировки. 29 декабря лидер новых властей Сирии Абу Мухаммед аль-Джулани заявил, что Дамаск и Москву связывают стратегические интересы. Он добавил, что не хотел бы ухода России из страны в ущерб их отношениям.

Подробнее о ситуации в стране — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».