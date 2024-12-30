Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Аль-Ватан»: ЦБ Сирии впервые в истории возглавила женщина

Официальный представитель Центрального банка Сирии Майса Сабрин назначена исполняющей обязанности главы регулятора, пишет газета «Аль-Ватан» со ссылкой на источники. Она стала первой женщиной, занявшей эту должность.

Фото: Соцсеть «Х»

Фото: Соцсеть «Х»

Власть в Сирии 8 декабря захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Президент страны Башар Асад подал в отставку и улетел в Россию, где ему предоставили убежище. Вскоре после этого Мухаммед аль-Башир, ранее возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении главой переходного кабинета министров, который будет работать до 1 марта 2025 года.

12 декабря Россия установила контакты с политическим комитетом группировки. 29 декабря лидер новых властей Сирии Абу Мухаммед аль-Джулани заявил, что Дамаск и Москву связывают стратегические интересы. Он добавил, что не хотел бы ухода России из страны в ущерб их отношениям.

Подробнее о ситуации в стране — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...