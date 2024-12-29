Новые власти Сирии заявили о стратегических интересах с Россией

Лидер новых властей Сирии Абу Мухаммед аль-Джулани заявил, что Дамаск и Москву связывают стратегические интересы. Он добавил, что не хотел бы ухода России из страны в ущерб их отношениям.

«Мы не хотим, чтобы Россия ушла таким образом, который не соответствует ее отношениям с Сирией. Россия — вторая страна в мире по силе и имеет большое значение. У Дамаска есть стратегические интересы с Москвой»,— сказал Абу Мухаммед аль-Джулани телеканалу «Al Arabiya».

Господин аль-Джулани добавил, что после падения режима Башара Асада Москва потеряла союзника, которого поддерживала много лет. При этом, по его словам, недавние заявления российских властей кажутся очень позитивными в отношении новых властей Сирии.

Группировка Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, признана в РФ террористической и запрещена) захватила власть в Сирии 8 декабря. Президент республики Башар Асад подал в отставку и улетел в Россию, где ему предоставили политическое убежище. В МИД России 25 декабря заявили, что Москва открыта к конструктивному диалогу с представителями всех политических сил в Сирии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».