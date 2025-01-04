Будем строить – будем жить

Транспортная и социальная инфраструктура в Нижегородской области создается не быстро, крупные проекты редко обходятся без проблем. Многие из них в стадии реализации или только начинаются, но нижегородцы рады каждому новому объекту, который делает их жизнь лучше.

«Владимир» идет неторопливо В областном заксобрании обсудили ход строительства двух станций метро в Нижнем Новгороде стоимостью более 35 млрд руб. с продлением ветки до Сенной площади. По условиям контракта участок метрополитена надо построить до конца 2025 года, но из трех доставленных щитов пока работает один, названный «Владимиром». Он идет заметно медленнее средней скорости проходки тоннелей. Читать далее

За моногород взялись железно В Выксе началось строительство корпоративного университета Объединенной металлургической компании (ОМК). В компании обещают за пять лет направить на эти проекты и благоустройство Выксы 30 млрд руб. собственных инвестиций. Читать далее

Школу на 825 мест достроили на улице Украинской в Нижнем Новгороде В Нижнем Новгороде достроили десятую школу из 13, которые Корпорация развития Нижегородской области строит по концессионному соглашению. По информации регионального правительства, завершено строительство школы на 825 мест на улице Украинской в Канавинском районе. Читать далее

В Дзержинске открыли центр адаптивных видов спорта В Дзержинске открылся центр адаптивных видов спорта «Парус». Здесь будут готовить спортсменов по паралимпийским, сурдлимпийским и адаптивным видам спорта. Площадь центра 18 тыс. кв. м. В нем располагаются универсальный зал, ледовая арена со специализированными прозрачными бортами и увеличенными по ширине скамейками запасных для занятий и проведения соревнований по следж-хоккею… Читать далее

Школа в Новой Кузнечихе прошла приемку Госстройнадзора Школа в микрорайоне Новая Кузнечиха на 1225 мест, которую давно ждут родители школьников, получила заключение инспекции государственного строительного надзора. Ее начали строить в 2021 году, но первый генподрядчик «Ирмаст-Холдинг» сорвал сроки и не смог выполнить свои обязательства, муниципальный контракт с ним расторгли. Второй договор на достройку школы ГлавУКС Нижнего Новгорода заключил с ООО «Стройальянс», а стоимость строительства объекта выросла до 941,9 млн руб. Читать далее

Правительство утвердило создание нацпарка в Нижегородской области Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Нижегородской области особо охраняемой природной территории — национального парка "Нижегородское Поволжье" имени ушедшего из жизни сенатора Владимира Лебедева. Нацпарк расположится на территории девяти крупных районов Нижегородской области, его площадь составит 65 тыс. га, сообщили в правительстве РФ. Читать далее