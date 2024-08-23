На строительство фуникулера в Нижнем Новгороде потратили 1,8 млрд рублей

Сметная стоимость строительства фуникулера в нижегородском кремле составила 1,8 млрд руб. Как сообщил управляющий делами правительства Нижегородской области Дмитрий Грызин, строительство подъемника, которое началось в 2019 году и должно было завершиться в 2021 году, затянулось из-за неоднократного перепроектирования. Тогда стоимость работ оценивали в 500 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

При земляных работах строители обнаружили фундамент водонапорной башни старого фуникулера, который работал на водяной тяге. Чтобы сохранить его в качестве арт-объекта, верхнюю станцию перепроектировали. Затем на кремлевском склоне рядом со строящимся фуникулером случился оползень, и пришлось разрабатывать и проводить мероприятия по укреплению склона.

«Мы считаем, что сделали уникальный объект, который проходит через кремлевскую стену, являющуюся объектом культурного наследия. Пришлось работать очень аккуратно — землю рабочие вывозили тачками вручную. Похожий фуникулер есть только во Владивостоке. Мы считаем, что это станет жемчужиной кремля и точкой притяжения туристов», — сказал Дмитрий Грызин.

В управлении делами рассчитывают, что пассажиропоток фуникулера составит около 300-400 тыс. посетителей в год, в первую очередь — туристов. Стоимость проезда на фуникулере власти пока не просчитали.

Дмитрий Грызин сообщил, что проект в первую очередь имиджевый, поэтому сроки его окупаемости будут очень длительными. Во сколько обойдется содержание и обслуживание фуникулера, пока не известно — сейчас в кремле набирают штат сотрудников и проводят конкурс по выбору организации, которая будет заниматься его техническим обслуживанием. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», начальная максимальная цена контракта на эти цели до конца 2026 года составляет 56 млн руб.

Фуникулер заработает осенью, но точных сроков Дмитрий Грызин не назвал. Первое время подъемник будет работать без расписания — власти будут ориентироваться на поток посетителей, чтобы сформировать графики. В вагончик фуникулера вмещается 40 человек, его грузоподъемность составляет 3 тонны. На верхней станции будет работать кафе, для инвалидов предусмотрены отдельные пандусы и специальные проходы-турникеты.

Роман Кряжев