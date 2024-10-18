В Дзержинске открыли центр адаптивных видов спорта

В Дзержинске открылся центр адаптивных видов спорта «Парус». Здесь будут готовить спортсменов по паралимпийским, сурдлимпийским и адаптивным видам спорта.

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В церемонии открытия по телемосту из Уфы, где проходит форум «Россия — спортивная держава» участвовал президент Владимир Путин. Глава государства сообщил, что у россиян должна быть возможность регулярно заниматься спортом, поскольку это напрямую влияет на качество и продолжительность жизни.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в России есть несколько центров адаптивных видов спорта, а дзержинский является универсальным: «Здесь есть бассейн, лед, игровые спортивные залы, медицинско-восстановительный центр». По словам губернатора, «Парус» уже прорабатывает возможность проведения чемпионатов и международных соревнований.

Площадь центра 18 тыс. кв. м. В нем располагаются универсальный зал, ледовая арена со специализированными прозрачными бортами и увеличенными по ширине скамейками запасных для занятий и проведения соревнований по следж-хоккею, 25-метровый бассейн на шесть дорожек, малый бассейн для обучения плаванию, терапевтическая ванна, зал пауэрлифтинга, фитнес-зал, два зала «сухого» плавания, спортзалы со специальными тренажерами для спортсменов, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, футбольное поле с искусственным покрытием, подходящее для проведения соревнований по футболу слепых.

Трехкратный паралимпийский чемпион Андрей Вдовин назвал центр «мечтой многих паралимпийцев». Во всем центре организовано безбарьерное пространство для маломобильных граждан, слабовидящих и слабослышащих посетителей.

Ирина Андреева