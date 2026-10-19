Визовый центр Италии в Москве сократил срок рассмотрения заявлений до 45 дней
Визовый центр Италии в Москве сократил срок рассмотрения заявлений на туристические визы с 60 до 45 дней. Об этом сообщил визовый оператор VMS. В компании напомнили, что прием документов на шенгенскую визу ведется только по предварительной записи.
В июле VMS ввел в Москве предоплату в 3,9 тыс. руб. для записи на подачу документов. Сервисный сбор требуется внести на этапе создания заявки. Запись можно перенести только один раз. Если отменить ее меньше чем за 72 часа до назначенного времени, предоплата сгорает. Летом VMS рекомендовал подавать документы минимум за три месяца до даты поездки.
О том, как долго приходилось ждать виз в летний период, читайте в материале «Ъ FM» «Итальянским визам затянули сроки».