Израильская авиакомпания отменила рейсы в Москву из-за ЧП с самолетом под Актау
Израильская авиакомпания El Al приняла решение временно прекратить осуществление перелетов в Москву в связи с крушением возле казахстанского Актау самолета Embraer, направлявшегося в Грозный. Об этом сообщили представители компании. El Al выполняла рейсы в российскую столицу пять раз в неделю.
Самолет авиакомпании El Al
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ
В течение ближайших семи дней израильский авиаперевозчик проведет оценку ситуации и примет решение о возобновлении полетов. Пассажиров уведомят о дальнейших планах.
Самолет Azerbaijan Airlines рейса Баку—Грозный разбился накануне, 25 декабря. Лайнер на подлете к столице Чечни развернулся и полетел в Актау из-за нештатной ситуации. На борту находились 67 человек. 38 погибли, включая 7 россиян.
Подробнее о крушении — в материале «Ъ» «Интернациональная катастрофа».