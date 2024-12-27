Израильская авиакомпания отменила рейсы в Москву из-за ЧП с самолетом под Актау

Израильская авиакомпания El Al приняла решение временно прекратить осуществление перелетов в Москву в связи с крушением возле казахстанского Актау самолета Embraer, направлявшегося в Грозный. Об этом сообщили представители компании. El Al выполняла рейсы в российскую столицу пять раз в неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет авиакомпании El Al

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Самолет авиакомпании El Al

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В течение ближайших семи дней израильский авиаперевозчик проведет оценку ситуации и примет решение о возобновлении полетов. Пассажиров уведомят о дальнейших планах.

Самолет Azerbaijan Airlines рейса Баку—Грозный разбился накануне, 25 декабря. Лайнер на подлете к столице Чечни развернулся и полетел в Актау из-за нештатной ситуации. На борту находились 67 человек. 38 погибли, включая 7 россиян.

Подробнее о крушении — в материале «Ъ» «Интернациональная катастрофа».