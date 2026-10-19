Песков объяснил предложенные Путину перестановки в правительстве
Песков: ротационные процессы в правительстве являются нормальным явлением
Ротация кадров в правительстве является рабочим процессом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложения премьер-министра Михаила Мишустина по замене нескольких вице-премьеров.
«Ротационные процессы в правительстве — это абсолютно нормальное явление», — сказал пресс-секретарь.
Ранее он сообщил, что предложенные премьером кандидатуры уже поддержал Владимир Путин. Итоговое решение должна утвердить Госдума.