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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Власть

Песков объяснил предложенные Путину перестановки в правительстве

Песков: ротационные процессы в правительстве являются нормальным явлением
Ротация кадров в правительстве является рабочим процессом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложения премьер-министра Михаила Мишустина по замене нескольких вице-премьеров.
«Ротационные процессы в правительстве — это абсолютно нормальное явление», — сказал пресс-секретарь.
Ранее он сообщил, что предложенные премьером кандидатуры уже поддержал Владимир Путин. Итоговое решение должна утвердить Госдума.
Подробнее — в материале «Ъ» «Белый дом получит обновление».