Илон Маск допустил, что способности ИИ превзойдут интеллект большинства людей
Предприниматель Илон Маск считает, что искусственный интеллект (ИИ) превзойдет способности большинства людей. Он также не исключил, что сам может оказаться в числе тех, кого заменит нейросеть.
«Так много людей будут враз повержены сверхубедительным суперинтеллектом, и я, возможно, окажусь одним из этих людей», — написал Илон Маск в X.
В июле во время беседы с изданием Economist миллиардер спрогнозировал, что в течение пяти лет ИИ сможет справиться с любой задачей лучше, чем человек.
В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому федеральным ведомствам необходимо использовать термин «суперинтеллект» вместо «искусственного интеллекта». «Когда вы говорите "искусственный интеллект", это означает ненастоящий. Это не так, это суперинтеллект, это сверхинтеллект»,— пояснял господин Трамп. В начале октября Илон Маск поддержал эту инициативу: «Больше никакого ИИ. Суперинтеллект. Так лучше»,— заявил он.