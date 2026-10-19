Илон Маск допустил, что способности ИИ превзойдут интеллект большинства людей

В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому федеральным ведомствам необходимо использовать термин «суперинтеллект» вместо «искусственного интеллекта». «Когда вы говорите "искусственный интеллект", это означает ненастоящий. Это не так, это суперинтеллект, это сверхинтеллект»,— пояснял господин Трамп. В начале октября Илон Маск поддержал эту инициативу: «Больше никакого ИИ. Суперинтеллект. Так лучше»,— заявил он.