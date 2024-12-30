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Песошин предупредил о возможных атаках БПЛА на Татарстан в новогодние каникулы

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин рассказал, что есть основания полагать, что республика может подвергнуться атакам беспилотников во время новогодних праздников. Об этом господин Песошин сообщил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности республики.

«21 декабря столица Татарстана подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Жертв и катастрофических разрушений, к счастью, удалось избежать. Вместе с тем имеется основание полагать, что подобная ситуация может повториться в период проведения новогодних мероприятий»,— заявил премьер-министр Татарстана.

Алексей Песошин рассказал, что необходимо проанализировать принятые меры каждого ведомства и устранить недочеты. Премьер-министр Татарстана поручил проверить все системы оповещения. По мнению Алексея Песошина, обстановка отличается от прошлогодней.

21 декабря Казань подверглась атаке беспилотников. 6 из 8 ударов пришлись на жилые массивы. Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что после атаки БПЛА в республике приняты все меры по обеспечению безопасности.

Диана Соловьёва

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