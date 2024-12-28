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Минниханов: Все меры безопасности по беспилотникам в республике приняты

После атаки беспилотников на Казань в Татарстане приняты все меры безопасности, сообщил раис республики Рустам Минниханов.

Минниханов: Все меры безопасности по беспилотникам в республике приняты

Минниханов: Все меры безопасности по беспилотникам в республике приняты

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Минниханов: Все меры безопасности по беспилотникам в республике приняты

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Все меры безопасности по беспилотникам в республике приняты», — сказал господин Минниханов.

В праздничные дни в республике организуют круглосуточное дежурство ответственных лиц. Особое внимание будет уделено безопасности во время массовых мероприятий.

«Руководители, первые лица в случае нештатных, чрезвычайных ситуаций должны лично выезжать на место происшествия и оперативно принимать необходимые решения», — подчеркнул раис.

Также господин Минниханов поручил находиться на посту противопожарным, спасательных службам, жилищно-коммунальных службам, энергетикам и дорожным службам.

Анар Зейналов

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