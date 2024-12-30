В Финляндии у поврежденного кабеля нашли след от якоря «на десятки километров»

Власти Финляндии при расследовании ЧП с повреждением подводных кабелей обнаружили на дне моря следы, которые мог оставить якорь судна Eagle S. Такие данные распространил Bloomberg.

Глава Национального бюро расследований Финляндии Сами Пайла сообщил, что след, который продолжается «на десятки километров», не удалось полностью восстановить из-за погодных условий. Он добавил, что следы заканчиваются там, где судно подняло якорную цепь, и тянутся на восток, «иногда на сотни километров».

Eagle S под флагом Островов Кука после задержания перевели на закрытую стоянку у порта Килпилахти. Экипаж из граждан Грузии и Индии допрашивают. Издание Lloyd's List писало, что на судне нашли аппаратуру, «для шпионажа в пользу России».

Данные о сбоях в работе двух финских подводных кабелей поступили 25 декабря, когда об этом сообщила компания-оператор Elisa. Финляндия и Эстония не исключают, что кабель был поврежден якорем Eagle S. 27 декабря стало известно о нарушениях в работе еще четырех кабелей в Балтийском море.

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