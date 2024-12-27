Финляндия заподозрила в повреждении кабеля EstLink 2 судно из Океании

Полиция Финляндии заподозрила судно Eagle S, зарегистрированное на островах Кука, в повреждении электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщили правоохранительные органы страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник полиции Финляндии Илкка Коскимяки

Фото: Reuters Начальник полиции Финляндии Илкка Коскимяки

Фото: Reuters

«Полиция и пограничная охрана остановили 230-метровый танкер с грузом нефти, курсировавший под флагом островов Кука. Есть основания подозревать, что это судно... повредило кабель электросети EstLink, но мы подозреваем, что и другие кабели также были повреждены»,— заявил начальник полиции Илкка Коскимяки (цитата по «Прайму»).

Линия электропередачи EstLink 2 отключилась 25 декабря, что вызвало перебои в энергоснабжении. Полиция установила, что причиной стало повреждение якорем судна Eagle S. Центральная криминальная полиция расследует дело по статье о причинении вреда с отягчающими обстоятельствами.

Финская таможня также проводит расследование на предмет возможного нарушения режима санкций. Ведомство утверждает, что судно может быть частью «теневого флота», и, предположительно, связано с перевозкой российских энергоресурсов.

Электрокабели EstLink 1 и EstLink 2 соединяют Эстонию и Финляндию. EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт — в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций на территории обеих стран и более 170 км линий постоянного тока, из которых около 145 км — под водой.

Острова Кука — самоуправляемый архипелаг, ассоциированный с Новой Зеландией часть Океании в Южной части Тихого океана.