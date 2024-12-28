Валютный рынок распутывает причины

На валютном рынке возникла детективная история: доллар снова по 100 руб., и никто не понимает почему. В пятницу, 27 декабря международные торговые площадки сообщили об аномальных потерях рубля. Так, например, портал Investing.com показывал, что доллар за несколько часов подорожал со 100 руб. до 107 руб. Собеседники “Ъ FM” предположили, что это сбой, ведь оснований для такого резкого движения не было. Но затем ЦБ подтвердил, что конец недели стал для рубля неутешительным. Американская валюта подорожала почти на 1,5 руб., европейская — на 2,5 руб. Курс юаня при этом остался без значительных изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Что произошло на рынке? Главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин говорит, что однозначных выводов сделать нельзя: «Скорее всего, на внешнем контуре кому-то потребовались доллары за рубли, чтобы оплатить, например, импортные сделки. Но учитывая конец года и значительное снижение ликвидности, многие просто не посчитали разумным продавать иностранную валюту.

Какого размера импортер готов покупать доллары по 107 руб., когда везде по 100 руб., мы знать не можем. Скорее всего, это какие-то разовые факторы. Но в любом случае это показывает, что и ликвидность рынка сейчас снизилась и разбилась на некоторые сегменты. Вполне возможно, сумма была не такая большая, но ее оказалось достаточно, чтобы так сильно подвинуть рынок. Изменение внутренних курсов не было очень большим. Есть участники, которые могут и там, и там оперировать. Наверное, здесь могли быть какие-то арбитражеры, которые, скажем, имеют такую возможность.

Оцениваем справедливый новый курс на уровне 100+ руб. за доллар. Волатильность относительно равновесных значений может достигать 10 руб. в обе стороны. Рубль в некотором роде стал, как "русский мишка", который ходит по своей территории только по одному ему известным соображениям, но при этом возвращается в основную зону обитания.

Не то, что предсказать, но и понять такие движения курса постфактум бывает достаточно сложно».

По одной из версий, активность покупателей спровоцировал Центральный банк. Резкие движения на внешних рынках произошли в тот момент, когда регулятор пообещал изменить систему расчета официального курса. После того, как Мосбиржа оказалась под санкциями, стоимость доллара и евро устанавливали с опорой на межбанковский рынок. Юань, который продолжал торговаться на бирже, определяли по старым правилам.

Теперь ЦБ сообщил, что будет объединять данные обоих сегментов. По задумке, это сделает официальный курс более репрезентативным. Но для рынка это лишь добавило неопределенности, допускает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков:«Взаимосвязь прямая, если ЦБ меняет методологию, у участников возникает ощущение, что курс может существенно отличаться от межбанка. Предположим, вы крупный участник, экспортер и знаете, что можете в какой-то степени влиять на динамику курса. Соответственно, если ЦБ меняет методологию, вы понимаете, что вам может не хватить определенных лимитов, и тогда нужно докупить валюту с рынка в срочном порядке. Банки тоже будут закладываться выше, это во-первых. А во-вторых, уменьшается доля прогнозирования этого курса на ближайшие дни.

Могла быть какая-то крупная компания, или это какой-то коалиционный шаг? Движения на рынке легко подхватываются спекулянтами. Любая покупка выше среднего воспринимается как некий вектор. Ликвидность снижается, а волатильность повышается».

В последний раз такие резкие скачки курса на зарубежных площадках фиксировались в конце ноября. Тогда Минфин США внес в санкционный список «Газпромбанк»и еще пять десятков кредитных организаций, которые помогали экспортерам возвращать валюту в страну. ЦБ подтверждал, что это вызвало дефицит предложения, но в декабре рынок стабилизировался.

Также собеседники “Ъ FM” полагают, что на стоимость иностранной валюты мог оказать влияние срочный рынок. Мосбиржа перед праздниками увеличивает гарантийное обеспечение по фьючерсам на пару доллар-рубль. Игроки, которые не хотели резервировать повышенные суммы, могли переложить средства в валюту, создав дополнительный спрос.

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Иван Якунин