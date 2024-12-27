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Коммерсантъ FM
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Ключевая ставка остудила кредитование

ЦБ достиг желаемого и взял паузу

Первое полугодие 2024 года ЦБ воздерживался от подъема ключевой ставки. Она и без этого была не самой низкой — 16% (за десять лет лишь в течение двух коротких периодов была выше). Однако кредитная активность банков, а также высокая инфляция подстегивали регулятора к непопулярному решению. В результате с конца июля ставка в три приема достигла нового максимума — 21%. Полетели вниз котировки ценных бумаг, а частные инвесторы активно выводили средства с фондового рынка, размещая их на депозитах в банках.

Накануне последнего в этом году заседания ЦБ большинство экспертов и аналитиков прогнозировали рост ставки до 23%. Решение регулятора, сохранившего ставку (на том же рекордном уровне 21%), вызвало переворот на фондовом рынке. Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов, хотя недавно опускался ниже 2400 пунктов. В ЦБ объясняли свое решение достижениями на кредитном рынке — не только розничный портфель банков, но и корпоративный начал сокращаться. Остаются загадкой дальнейшие действия регулятора, который все еще не исключает подъема ставки в ближайшем будущем.

21% на таком уровне сохранил Банк России ключевую ставку по итогам заседания 20 декабря

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