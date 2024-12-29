Минпросвещения и Минобрнауки утвердили минимальные баллы для поступления в вузы
Минпросвещения и Минобрнауки опубликовали приказы о минимальных баллах единого госэкзамена (ЕГЭ) для подведомственных вузов. Минобрнауки подведомственны 237 вузов, Минпрсвещению 37 педагогических вузов.
Минимальные баллы ЕГЭ для вузов Минпросвещения:
- иностранный язык — 30,
- история — 35,
- математика — 39,
- химия — 39,
- физика — 39,
- биология — 39,
- литература — 40,
- география — 40,
- русский язык — 42,
- обществознание — 42,
- информатика — 44,
Минимальные баллы ЕГЭ для вузов Минобрнауки:
- иностранный язык — 30.
- история — 36,
- физика — 39,
- биология — 39,
- химия — 39,
- русский язык — 40,
- математика — 40,
- литература — 40,
- география — 40,
- информатика — 44,
- обществознание — 45.
В Госдуме ранее предложили запретить выпускникам колледжей поступать в вуз без ЕГЭ, если выбранное направление не соответствует тому, что они изучали ранее в стенах средне-специального учебного заведения. Минобрнауки поддержало инициативу.
Подробнее — в материале «Ъ» «Профильный переход».