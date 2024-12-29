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Коммерсантъ FM
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Минпросвещения и Минобрнауки утвердили минимальные баллы для поступления в вузы

Минпросвещения и Минобрнауки опубликовали приказы о минимальных баллах единого госэкзамена (ЕГЭ) для подведомственных вузов. Минобрнауки подведомственны 237 вузов, Минпрсвещению 37 педагогических вузов.

Минимальные баллы ЕГЭ для вузов Минпросвещения:

  • иностранный язык — 30,
  • история — 35,
  • математика — 39,
  • химия — 39,
  • физика — 39,
  • биология — 39,
  • литература — 40,
  • география — 40,
  • русский язык — 42,
  • обществознание — 42,
  • информатика — 44,

Минимальные баллы ЕГЭ для вузов Минобрнауки:

  • иностранный язык — 30.
  • история — 36,
  • физика — 39,
  • биология — 39,
  • химия — 39,
  • русский язык — 40,
  • математика — 40,
  • литература — 40,
  • география — 40,
  • информатика — 44,
  • обществознание — 45.

В Госдуме ранее предложили запретить выпускникам колледжей поступать в вуз без ЕГЭ, если выбранное направление не соответствует тому, что они изучали ранее в стенах средне-специального учебного заведения. Минобрнауки поддержало инициативу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Профильный переход».

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