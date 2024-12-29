Минпросвещения и Минобрнауки утвердили минимальные баллы для поступления в вузы

Минпросвещения и Минобрнауки опубликовали приказы о минимальных баллах единого госэкзамена (ЕГЭ) для подведомственных вузов. Минобрнауки подведомственны 237 вузов, Минпрсвещению 37 педагогических вузов.

Минимальные баллы ЕГЭ для вузов Минпросвещения:

иностранный язык — 30,

история — 35,

математика — 39,

химия — 39,

физика — 39,

биология — 39,

литература — 40,

география — 40,

русский язык — 42,

обществознание — 42,

информатика — 44,

Минимальные баллы ЕГЭ для вузов Минобрнауки:

иностранный язык — 30.

история — 36,

физика — 39,

биология — 39,

химия — 39,

русский язык — 40,

математика — 40,

литература — 40,

география — 40,

информатика — 44,

обществознание — 45.

В Госдуме ранее предложили запретить выпускникам колледжей поступать в вуз без ЕГЭ, если выбранное направление не соответствует тому, что они изучали ранее в стенах средне-специального учебного заведения. Минобрнауки поддержало инициативу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Профильный переход».