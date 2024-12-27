Минобрнауки поддержало ужесточение правил поступления в вуз после колледжа

Минобрнауки поддерживает законопроект о запрете выпускникам колледжей поступать в вуз без ЕГЭ, если выбранное направление не соответствует тому, что они изучали ранее в среднем специальном учебном заведении. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Он (законопроект.— ''Ъ'') позволит исключить ситуацию, при которой абитуриент, получивший в колледже специальность, например, ''сервис и туризм'', сможет по упрощенной процедуре поступить в вуз на ''лечебное дело'' или ''биотехнологии''»,— заявили в ведомстве.

В сообщении Минобрнауки отмечается, что количество выпускников колледжей, решивших продолжить обучение в университете, выросло почти в полтора раза — с 132 844 человек в 2020 году до 197 932 в 2024-м.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 24 декабря группой депутатов из комитетов по науке и высшему образованию и по просвещению. Проект вносит поправки в закон «Об образовании». Авторы предлагают разрешить поступать по внутренним экзаменам только тем, кто окончил среднее специальное учебное заведение по направлению, совпадающему с выбранным для дальнейшего изучения в вузе. Один из авторов инициативы, Александр Мажуга (ЕР), говорил, что принятие поправок повысит качество знаний и мотивацию поступающих, которые не смогут использовать для поступления в высшие учебные заведения «вариант обхода ЕГЭ».

Подробнее — в материале «Ъ» «Профильный переход».

Полина Мотызлевская