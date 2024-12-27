Аэропорт Казани возобновил работу после введенных временных ограничений. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В аэропорту Казани с 10:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)»,— говорится в сообщении.

Ограничения ввели в 06:00 по московскому времени. Также ограничения вводились на работу аэропортов Астрахани, Волгограда и Сочи. Сейчас они сняты.

В последний раз аэропорт Казани закрывали 25 декабря. Тогда причиной введенных ограничений также назвали обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Анар Зейналов