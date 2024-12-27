«Сделку в условиях нынешнего телерынка можно назвать значительной»

«Матч ТВ» купил права на показ UFC в России. Федеральный спортивный телеканал будет показывать все титульные бои промоушена. Контракт подписан на три года. По неофициальной информации сумма сделки составила $15 млн. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В последнее время популярные спортивные соревнования все чаще перемещаются на платные платформы. В уходящем году с федерального спортивного телеканала ушли даже футбольные еврокубки. Так что новый контракт «Матч ТВ» с UFC можно назвать серьезной имиджевой сделкой, особенно если учесть, что в октагоне немало российских бойцов, что подчеркивает генеральный продюсер телеканала Александр Тащин: «Единоборства завоевали в России большую любовь аудитории, мы это видим по рейтингам на нашем федеральном канале "Матч ТВ" и по популярности канала "Матч Боец". Сегодня в UFC более 20 российских бойцов, поэтому в каждом турнире нам есть на кого смотреть и за кого болеть».

По словам Александра Тащина, уже в конце января поклонников единоборств ждет сразу несколько статусных поединков: «Первым номерным турниром, который мы покажем в рамках нового соглашения, будет UFC 311 19 января. Оба главных боя турнира — это суперсобытия для любителей ММА в России. Ислам Махачев будет защищать титул чемпиона с Арманом Царукяном, а Умар Нурмагомедов попробует забрать золото в поединке с Мерабом Двалишвили».

Незамеченными эти бои точно не останутся. Цифры телевизионных рейтингов показывают, что интерес к боям UFC в России серьезный. Например, противостояние дагестанца Ислама Махачева и американца Дастина Порье смотрело около миллиона человек, что для спортивной трансляции очень серьезно. Хотя если говорить о популярности, сравнивать с футболом бои в октагоне по-прежнему нельзя. Самые рейтинговые трансляции «Матч ТВ» уходящего года связны с играми чемпионата Европы по футболу.

Несмотря на это, сделку в $15 млн в условиях нынешнего телерынка можно назвать значительной, считает генеральный директор компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «Безо всяких поправок и скидок это действительно очень большая сумма и вызывает уважение при нынешнем курсе. Очень серьезный результат, но тут надо признать, что и UFC очень много делает для того, чтобы адекватно восприниматься во всем мире».

Правда, федеральный спортивный канал может столкнуться с определенными трудностями. Зачастую бои UFC в России транслируются в соцсетях или на площадках букмекеров. Для того чтобы сохранить аудиторию, федеральному телеканалу придется много работать, уверен Михаил Бурмистров: «Самые большие риски, конечно, здесь связаны именно с пиратством. При этом надо понимать, что это объективная история и сейчас в этом плане ничего не сделаешь. Можно очень много интересного в целом контента создать вокруг этого продукта, чтобы у людей было четкое понимание, что они смотрят "Матч ТВ", потому что в принципе они получают совершенно уникальный контент».

Но не всегда рейтинги зависят от качества контента. Например, интерес к чемпионату мира по хоккею, который также планирует показать «Матч ТВ», вряд ли будет высоким, ведь сборная России вновь участие в нем не примет. Но если учесть общий тренд на возращение наших спортсменов, то есть надежда, что уже в следующем году многое изменится. Но даже если это произойдет, спрос на такое яркое, хотя порой и кровавое зрелище как UFC вряд ли станет меньше.

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Владимир Осипов