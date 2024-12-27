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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: газ в Европе подорожал после слов Путина о транзите через Украину

В пятницу стоимость газовых фьючерсов в Европе подорожали на 5%, сообщает Bloomberg. За неделю это стало самым значительным ростом котировок, пишет агентство.

Bloomberg связывает подорожание с недавним заявлением президента Владимира Путина о том, что Россия не перезаключит договор о транзите газа через Украину. Господин Путин заявлял об этом на «Итогах года», а накануне предложил поставлять газ через Польшу.

Об отказе продлевать контракт на транзит заявлял 16 декабря и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, Киев готов обсуждать вопросы транзита газа любого происхождения, кроме российского.

О влиянии отказа от транзита газа на поставки в Европу — в материале «Ъ» «Роберт Фицо решил обозначиться».

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