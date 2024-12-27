Генсек НАТО пообещал, что альянс усилит военное присутствие в Балтийском море

НАТО собирается усилить свое присутствие в Балтийском море, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте. О планах организации господин Рютте заявил в связи с повреждением подводных кабелей между Эстонией и Финляндией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Марк Рютте

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Поговорил (с Александром Штуббом.— "Ъ") о ведущемся Финляндией расследовании возможной диверсии на подводных кабелях. Я выразил свою полную солидарность и поддержку. НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море»,— написал Марк Рютте на странице в соцсети X.

За минувшие два дня Эстония и Финляндия отчитались о выходе из строя четырех кабелей, которые соединяют страны по дну Финского залива. Три из них — сетевые, и принадлежат телекоммуникационным компаниям Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC. 25 декабря был отключен энергетический кабель EstLink 2. 26 декабря стало известно, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против «теневого флота» России в связи с происходящим в Балтийском море.