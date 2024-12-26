ЕС хочет ввести санкции против «теневого флота» РФ из-за кабелей на Балтике

Евросоюз намерен ввести новые санкции против «теневого флота» России в связи с инцидентами в Балтийском море. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Подозреваемое судно является частью "теневого флота" России, который угрожает безопасности и окружающей среде... Мы предложим дальнейшие меры, включая санкции, для воздействия на этот флот»,— отмечается в заявлении Еврокомиссии (цитата по ТАСС).

ЕС также усиливает защиту подводных кабелей. В комментарии говорится о повышении уровня обмена информацией, внедрении новых технологий для обнаружения нарушений и расширении международного сотрудничества в данной сфере. Брюссель выразил поддержку Финляндии, Эстонии и Германии в расследовании инцидентов.

25 декабря был отключен энергетический кабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Позднее газета Postimees сообщила о повреждении еще трех кабелей. В ноябре были зафиксированы повреждения двух других кабелей, связывающих ФРГ с Финляндией и Швецию с Литвой.

Минфин РФ сообщал, что за девять месяцев 2024 года доходы бюджета от продажи нефти превысили 8 трлн руб., несмотря на санкции. Страны G7 начали обсуждать снижение действующего с февраля 2023 года потолка цен на российскую нефть с $60 до $40 за баррель. The Washington Post писала, что США обсуждают новые санкции против энергосектора России, которые могут затронуть компании—экспортеры нефти и грузовые суда, которые «входят в "теневой флот"» России.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Страны G7 смотрят в ''потолок''».