ФСБ предупредила свердловчан об активизации иностранных спецслужб

В Свердловской области активизировались иностранные спецслужбы, которые пытаются вовлечь граждан в совершение преступлений. Как предупредили в УФСБ по региону, работники спецслужб вынуждают своих жертв поджигать военкоматы и повреждать военные объекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Они выманивают деньги под предлогом пожертвований в различные "благотворительные" и "гуманитарные" организации, которые по факту обеспечивают финансовую поддержку Вооруженным силам Украины», — сообщили в УФСБ. Подчеркивается, что спецслужбы стремятся получить доступ к секретным сведениям, содержащим государственную тайну.

Напомним, накануне 19-летний студент по указанию мошенников пытался поджечь банкомат в торговом центре на ул. 8 Марта в Чкаловском районе Екатеринбурга, в отношении него возбуждено дело по ст.205 УК РФ (террористический акт). В середине декабря Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в попытке поджога военкомат на пр. Ленина. Сообщалось, что молодой человек бросил в здание два «коктейля Молотова».

Мария Шараева