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обновлено 14:15

Студент медуниверситета извинился за попытку поджечь банкомат в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 19-летний студент Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) раскаялся в содеянном и попросил прощения у полиции за попытку поджечь банкомат в торговом центре на ул. 8 Марта в Чкаловском районе, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Полковник Горелых отметил, что студент стал жертвой мошенников.

19-летний студент УГМУ

19-летний студент УГМУ

Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

19-летний студент УГМУ

Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

«Подозреваемого сначала обманули по распространенной схеме — под видом работников МТС и ФСБ, а затем убедили применить пиротехническое устройство в виде фейерверка у банкомата, чтобы, якобы, помочь изобличить преступников»,— пояснил он.

По словам Валерия Горелых, в отношении студента возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). «Статья предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок»,— добавил полковник Горелых.

UPD. Валерий Горелых сообщил «Ъ-Урал», что сотрудники полиции переквалифицировали уголовное дело в отношении студента УГМУ на ст. 205 УК РФ (терроризм). «Статья предусматривает существенно более суровое наказание за подобные противоправные действия, вплоть до пожизненного»,— добавил он.

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