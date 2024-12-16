Обвиняемого в попытке поджога военкомата в Екатеринбурге взяли под стражу
Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Баранова, обвиняемого по статье о терроризме (ч. 1 ст. 205 УК РФ).
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
Напомним, вечером 13 декабря в Екатеринбурге неизвестный пытался поджечь военкомат на пр. Ленина. Сообщалось, что молодой человек бросил в здание два «коктейля Молотова».
По данным пресс-службы Свердловского областного суда, он пробудет под стражей до 13 февраля 2025 года включительно. Постановление в законную силу пока не вступило.