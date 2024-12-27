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Коммерсантъ FM
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Отдых в рабочем порядке

Как бизнесмены проведут новогодние каникулы

Книги, активный спорт, прогулки на свежем воздухе и непрерывная связь с командой — так опрошенные “Ъ FM” бизнесмены планируют провести новогодние праздники. Правда, они собираются больше работать, чем отдыхать. 2025-й, по прогнозам экономистов, обещает быть непростым: высокая ключевая ставка, дорогие кредиты и новая шкала налогообложения при падающих доходах населения. На что же потратят предприниматели свои выходные? Выясняла Аэлита Курмукова.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Новогодние каникулы за последние три года стали на два дня длиннее, впереди 11 официальных выходных с захватом 31 декабря. Причем нерабочим днем на постоянной основе он так и не стал — Госдума отклонила соответствующий законопроект. На этот раз россияне отдыхают за счет переноса с 7 января. Новый год — семейный праздник, ну а после активный спорт, поделился гендиректор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша: «Улетаю серфить на Шри-Ланку. В серфинге 90% вы гребете для того, чтобы выплыть в океан, и где-то 10% — ловите волны. Можете проехать от нескольких секунд до минуты, наверное, максимум. Поэтому мне кажется, что и в бизнесе часто мы делаем большие усилия для того, чтобы добиться победы, а дальше снова нужно покорять новую волну».

Бизнес оценил психологическую помощь

Бизнес в Новый год заходит с высокой ключевой ставкой. И то, что ЦБ на последнем заседании сохранил ее на прежнем уровне в 21% при прогнозе повышения до 25%, — не повод расслабляться, считает президент компании Finn Flare Ксения Рясова: «Все как-то запугивают, что 2025-й будет очень тяжелым, особенно это предрекают Сбербанк и ВТБ, у которых огромная прибыть в этом году. Я на выходных займусь личными делами, мы путешествуем по Юго-Восточной Азии: Малайзия, Филиппины, Гонконг, Китай.

Я, конечно, онлайн и стараюсь все контролировать на отдыхе. Спорт на время тоже поставлю на паузу».

А вот сам бизнес на паузу не поставить, даже если сотрудники отдыхают, заметил старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло: «Международная логистика внешнеэкономической деятельности — это то, что никогда не останавливается. Я частично буду отдыхать в кругу семьи, ездить по культурным мероприятиям. А частично — думать, как улучшить или повысить эффективность в 2025-м. Новый год встречать планирую со своей семьей. С супругой посетим "Ла Скала", я давно хотел туда попасть на оперу Джузеппе Верди. Мечты сбываются в новом году».

Заведующий отделом экономической политики Олег Сапожков — о том, к чему придется приспосабливаться в России в 2025-м и дальше

Длинные выходные — отличный повод сделать то, на что обычно нет времени, подчеркнул президент ГК Favorit Motors Владимир Попов: «У меня есть личный список из книжек, которые нужно обязательно прочитать, но на это катастрофически не хватает времени. Есть пару интересных спортивных мыслей: проплыть дистанцию, которую я еще ни разу не мог покорить, достаточно большую и долгую. Вот я попытаюсь это сделать. Скорее всего, это будет в России».

Провести все январские в России планирует и основатель, креативный директор бренда BLCV Илья Булычев: «Еду в Питер, провести Новый год с друзьями, выдохнуть, уехать от московского ритма и максимально восстановиться, отдохнуть. 2025-й будет тяжелым. Многие бренды закроются, потому что их так много не нужно для рынка, 20 тыс. новых наименований появилось в последнее время.

Произойдет некая фильтрация, нужно будет лучше отстраиваться, делать свой бренд более понятным. Потребитель станет более взыскательным, нужно будет чем-то удивлять».

Сколько российская экономика потеряет за 11 дней новогодних каникул, экономисты в это раз подчитывать не берутся либо не делают эти данные публичными. В прошлом году в СМИ фигурировала цифра в -1% от ВВП за десять дней праздников, это почти $40 млрд. Вместе с тем январь по выручке — самый слабый месяц как по продажам, так и активности, добавляют собеседники “Ъ FM”. Так что это время можно использовать для креатива, оптимизации и поиска перспектив. А с горной вершины или океанской волны они, пожалуй, просматриваются, лучше.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Аэлита Курмукова

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