Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В новый год с новыми налогами

Фискальная система подверглась пересмотру

2024-й стал годом налоговой реформы — принятые изменения вступают в силу в 2025-м. Они должны принести бюджету дополнительные 2,6 трлн руб.— деньги государству понадобились для финансирования выросших расходов. Существовавшая более 20 лет и казавшаяся незыблемой «плоская» шкала (почти «плоская» — в 2021-м была добавлена ставка в 15% для целевого финансирования лечения детей с редкими заболеваниями) прекращает существование. Новый НДФЛ — пятиступенчатый (13%,15%, 18%, 20% и 22%). Прогрессия начнет применяться при доходе от 2,4 млн руб. в год. (200 тыс. в месяц).

Если рост НДФЛ, как утверждает Минфин, затронет лишь 3% работающих граждан, то «подарок» властей бизнесу — повышение налога на прибыль с 20% до 25% коснется уже практически всех организаций. При этом компенсация в виде федерального инвестиционного налогового вычета оказалась довольно скромной — всего 3% от расходов на оборудование и нематериальные активы для компаний из пяти отраслей. Для малого бизнеса повышаются пороги применения упрощенной системы налогообложения, а также вводится необходимость уплаты НДС при доходах свыше 60 млн руб. в год. Пополнят бюджет и заметно увеличенные госпошлины — например, за регистрацию сделок с недвижимостью и за судебное рассмотрение крупных споров.

Евгения Крючкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...