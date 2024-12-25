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Коммерсантъ FM
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Бизнес оценил психологическую помощь

Почему компании все чаще обращаются к коучам и устраивают терапевтические игры

Бизнес-менторство, новогодний коучинг и терапевтические игры на корпоративах: в России перед праздниками вырос спрос на психологов для предпринимателей. По оценке собеседников “Ъ FM”, интерес к таким услугам в декабре увеличился примерно на четверть. Помимо личных обращений, предприниматели организовывают бизнес-сессии для всего коллектива и проводят специальные новогодние мероприятия с психологическим уклоном. Какие еще запросы у бизнесменов? Разбиралась Анна Кулецкая.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В конце декабря бизнесмены, как и все мы, рефлексируют, подводят итоги года, пристально изучают ошибки и составляют список дел, которые помогут приблизиться к новым целям. С такими запросами они идут к специалистам, нередко целым коллективом, говорит психолог для предпринимателей Елена Спирина: «Многие вопросы, которые люди не могут решить в бизнесе, на самом деле заложены в голове. В компании приглашают бизнес-психологов, чтобы как раз эти процессы налаживать: коммуникативные истории, вдохнуть инициативу в своих работников, мол, это наши совместные идеи и цели.

Психологические игры используются больше как стратегическая сессия по работе над тем, как общими усилиями можно улучшить свою работу».

Стоимость трехмесячного пакета таких сессий обойдется одному предпринимателю в среднем в 200 тыс. руб. По данным hh.ru, за пять лет количество вакансий для психологов в России выросло в шесть раз. Чаще всего таких специалистов ищут школы и медицинские учреждения, но есть запросы и со стороны IT-корпораций, общественных организаций, нефтегазового и финансового секторов.

Топ-менеджмент также чувствует потребность в развитии лидерских качеств, говорит директор практики корпоративных коммуникаций «Михайлов и партнеры» Виктор Чуков: «Таким скиллам необходимо учиться, на помощь приходит персональное менторство. Другой путь, например, это стратегические сессии для топ-менеджмента, чтобы провести какую-то ретроспективную оценку действий команды в той или иной ситуации. Понятно, что каждое из этих направлений может быть достаточно дорогим, в том числе персональный ментор, стоимость его услуг может исчисляться в миллионах. Но для людей, которые понимают ценность развития, вопрос денег не стоит».

Помимо личных или групповых сессий с психологами и коучами, бизнес стал чаще обращаться к другим оригинальным инструментам. Например, во время трансформационных игр сотрудники компаний собираются вместе за столом в неформальной обстановке и в игровой форме моделируют сложные ситуации, ищут пути решения и прорабатывают неправильные установки, которые сбивают с пути. Есть и более камерные форматы для предпринимателей.

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Большая часть запросов связана с поиском своего истинного «Я», отмечает коуч и мастер трансформационных игр Наталья Капанская: «Это про то, куда людям двигаться дальше, чтобы преодолеть порог и выйти на новый уровень. Игры позволяют пройти, наверное, любой маршрут человеку или компании. Это и стратегическое планирование, и снятие ограничений. Ко мне приходят чаще всего из мягких ниш, то есть компании, которые больше направлены на креативность. Иногда приходят из жестких структур, где протоколы, скрипты, с такими людьми работать чуть-чуть сложнее, но я стала замечать, что компании идут на этот эксперимент».

Перед Новым годом россияне обращаются к психологам и по другим причинам, не связанным с карьерным ростом и самореализацией. Опрошенные “Ъ FM” специалисты отметили, что в этот период увеличивается число клиентов, которые просят помощи в построении здоровых отношений с родственниками, которых они давно не видели. Цель — провести каникулы вместе, но спокойно и без потрясений.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая

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