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Коммерсантъ FM
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Золото по $3 тыс. за унцию, отказ от производства мяса и вооруженные силы Европы

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на следующий год

Датский Saxo Bank опубликовал десять «шокирующих предсказаний» на 2023 год. Они касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, «мировые рынки может накрыть мощной ударной волной».

Учения НАТО Iron Spear 2022 в Латвии

Учения НАТО Iron Spear 2022 в Латвии

Фото: Ints Kalnins, Reuters

Учения НАТО Iron Spear 2022 в Латвии

Фото: Ints Kalnins, Reuters

Директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен так охарактеризовал прогноз банка на 2023 год. «Наш нынешний прогноз оспаривает любые предположения о возврате к допандемической безынфляционной динамике. Это невозможно, поскольку мы вошли в стадию военной экономики, когда каждая крупная держава мира пытается укрепить свою национальную безопасность по всем фронтам, будь то военная сфера, цепи поставок, энергетическая безопасность и даже финансовая безопасность». В своем предыдущем прогнозе банк считал, что в 2022 году произойдет новый виток холодной войны.

В 2023 году аналитики считают, что военный конфликт на Украине «вернул менталитет военной экономики в масштабах, невиданных с 1945 года».

Три из «шокирующих предсказаний» относятся к тому, как Европа отреагирует на такое развитие событий. Первым прогнозом является создания единых вооруженных сил Европы. «В 2023 году станет очевиднее, что Европа нуждается в том, чтобы привести в порядок свои оборонительные возможности и меньше опираться на все более непостоянные политические циклы в США, которые повышают риск того, что США могут отказаться от своих прежних обязательств (в области обороны в Европе.— “Ъ”). Все члены ЕС договорятся начать создание общеевропейских вооруженных сил к 2028 году, которые будут полностью и самостоятельно отвечать за безопасность на суше, воде, в воздухе и космическом пространстве». На это, как полагает Saxo Bank, ЕС выделит €10 трлн на ближайшие 20 лет.

Аналитики банка также ожидают, что Великобритания в 2023 году может провести референдум об отказе от «Брексита». «По давлением рецессии, инфляции и вызванного ими общественного протеста в стране могут пройти внеочередные выборы,— полагает аналитик банка Джессика Амир.— Многие отмечают, что подавляющее большинство более молодого поколения британцев — около 80% в возрасте 18–24 года — выступали за сохранение страны в составе ЕС. Тогда как две трети жителей старше 65 лет голосовали за выход из ЕС». На этом фоне, полагает аналитик, в третьем квартале следующего года в результате внеочередных выборов к власти может прийти Лейбористская партия, которая и организует новый референдум о членстве Великобритании в ЕС.

Еще одно политическое потрясение может ждать Францию. На фоне роста влияния левых сил, с одной стороны, и правых сил во главе с Марин Ле Пен, с другой, президент Макрон «неожиданно объявит о своей отставке».

Впрочем, аналитики не исключают, что Макрон может уйти из большой политики лишь на время, вернувшись на первый план подобно тому, как это сделал Шарль де Голль в 1958 году.

Аналитики Saxo Bank полагают, что вызовы «военной экономики» будут ощущаться не только в политике, но и в экономике. На фоне растущих цен на энергоносители ведущие технологические компании США и «миллиардеры-технофилы» создадут многомиллиардный проект, направленный на изучение новых возможностей в энергетике. Банк полагает, что по своему влиянию на энергетику этот проект будет сравним с «Манхэттенским проектом» по изучению атомной энергии и созданию ядерной бомбы, а инвестиции в новый проект составят около $1 трлн.

Инфляционное давление и геополитическая нестабильность продолжат оказывать влияние не только на мировую экономику, но и на финансовый рынок, полагает датский банк. На этом фоне государства будут занимать более консервативную политику, снижая инвестиции в более сложные финансовые инструменты, и вкладывать средства в такие традиционные активы, как золото. Повышенный спрос на этот металл в 2023 году приведет, по мнению Saxo Bank, к тому, что цена на него вырастет c нынешних $1,8 тыс. за унцию до $3 тыс.

Еще один прогноз Saxo Bank на 2023 год заключается в том, что по крайней мере в одной стране будет принято решение отказаться от производства мяса. «Глядя на энергетический шок 2022 года, многие считают, что страны откажутся от своих обязательств по борьбе с изменением климата,— отмечает аналитик Saxo Bank Чару Чанана.— Однако с этим нельзя согласиться в полной мере, особенно применительно к Европе. Борьба с изменением климата относится не только к энергетике, но и к работе продовольственной отрасли. Некоторые аналитики полагают, что для выполнения целей нулевых углеродных выбросов к 2050 году потребление мяса должно быть сокращено до 24 кг в среднем на человека в год — сейчас же, по подсчетам ОЭСР, оно составляет около 70 кг в год».

Исходя из этого, Saxo Bank делает вывод, что «в 2023 году по меньшей мере в одной стране мира примут решение выйти на передовые позиции в борьбе с изменением климата и введут повышенные налоги на производство мяса начиная с 2025 года, а к 2030 году полностью откажутся от отечественного производства мяса, развивая технологии и выпуск растительных аналогов, что является более гуманным и дает меньше парниковых выбросов».

Евгений Хвостик

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