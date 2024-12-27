Воронежские власти могут отказаться от проекта «Синары» по концессии электротранспорта

Губернатор Воронежской области Александр Гусев склоняется к тому, чтобы не пойти в предложенный холдингом «Синара — Транспортные машины» проект по концессии электротранспорта в облцентре. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Гусева, проект «Синары» оценивается в 20 млрд руб. с ежегодными дотациями потом в 2–2,5 млрд. «Это безумие. Если кто-то готов в это пойти, у него должны быть резервы, у нас таких нет. Необходимости решать проблему в том формате, в котором они нам предлагали, тоже нет»,— рассказал губернатор.

«Синара» и облправительство подписали соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта летом 2023 года. Его суть не раскрывалась. Согласно инвестиционной карте Воронежа, осенью того же года концессия на реконструкцию с элементами строительства инфраструктуры электротранспорта и закупку 99 троллейбусов оценивалась в 8,8 млрд руб. На декабрь этого года параметры проекта не менялись. В конце прошлого года в «Синаре» «Ъ-Черноземье» рассказывали о продолжающейся работе над обновлением электротранспорта и ожидали принятия «какого-либо» решения в этом году.

Александр Гусев на пресс-конференции отметил, что «троллейбусы неповоротливые». Он рассказал, что планируется купить несколько автобусов на электрическом ходу, «возможно, с подзарядкой от сети»: «Попробуем, как они в эксплуатации. Массово пока не готовы этого делать, ведь сейчас еще и проблема их купить, потому что очереди на электробусы у производителей».

В то же время власти не отказываются от проекта метробуса — обособленного движения общественного транспорта со специально выделенными полосами для него. Летом 2023 года власти заявляли о планах построить первую линию метробуса в 2026–2027 годах. «Хотели начать с центра — Московский проспект и Плехановская улица, — но до тех пор, пока не построен дублер проспекта, выходить с работами на него безумие. Ждем завершения строительства, посмотрим, как распределятся потоки»,— пояснил на пресс-конференции губернатор.

О механизмах развития общественного транспорта читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Концессии разгоняют движение».

Александр Прытков