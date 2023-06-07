Областные власти и «Синара» подписали соглашение о «разработке вариантов» развития троллейбусной сети Воронежа

Холдинг «Синара — Транспортные Машины» (СТМ, входит в группу «Синара») и правительство Воронежской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта. Основная цель соглашения — разработка «вариантов реализации» проекта по развитию троллейбусной сети Воронежа, сообщили в облправительстве.

Параметры соглашения не раскрываются. По словам гендиректора СТМ Виктора Леша, по итогам совместной работы будет «сформировано оптимальное предложение по обновлению троллейбусной инфраструктуры города и его подвижного состава».

Господин Леш заметил, что «Синара» уже начала серийный выпуск троллейбусов собственной разработки, а соглашение «является доказательством того, что колесная техника СТМ имеет большой потенциал».

Впервые о возможности привлечения «Синары» к развитию воронежского электротранспорта стало известно в марте 2023 года. Тогда мэр Вадим Кстенин отмечал, что с группой планируется заключить «соглашение о проработке возможности концессии». По его словам, инвестиции должны составить около 8 млрд руб.: планировалось, что компания может заменить электросетевое оборудование и построить подстанции. При этом основным перевозчиком должен был остаться муниципальный «Воронежпассажиртранс». В Воронеже, напомним, сейчас действуют три троллейбусных маршрута.

СТМ уже завершает модернизацию трамвайной сети Таганрога. В 2021 году компания подписала концессионное соглашение на реконструкцию всей троллейбусной сети Челябинска (включая обновление подвижного состава), а с сентября 2022 года модернизирует трамвайную сеть на западе Краснодара. В феврале 2023-го было подписано соглашение о модернизации троллейбусной сети Калуги. Собственный троллейбус и электробус СТМ представила летом 2022 года. Троллейбус производится на Челябинском заводе городского электротранспорта.

Олег Мухин