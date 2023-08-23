Построить первую линию метробуса в Воронеже планируется в 2026-2027 годах

Первую линию метробуса в Воронеже планируется построить в 2026-2027 годах. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в правительстве региона. Ранее уточнялось, что эти работы начнутся после запуска дублера Московского проспекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первая линия свяжет главный корпус Воронежского госуниверситета и аэропорт имени Петра I. Для этого на улице Плехановской и Московском проспекте планируется конструктивно выделить полосы для общественного транспорта.

Сейчас идет подготовка технического задания для проектирования линии, которое может завершиться в четвертом квартале 2024 года. Подрядчика для этих работ выберут в ходе торгов.

«Расчеты затрат на реализацию проекта в настоящее время носят предварительный характер, итоговые значения будет возможно определить после разработки проектно-сметной документации на реконструкцию улично-дорожной сети и сопутствующей энергоснабжающей инфраструктуры»,— ответили в облправительстве на вопрос о стоимости проекта и рассказали, что источникам финансирования будут бюджеты всех уровней.

Ранее стоимость строительства первой линии оценивалась примерно в 10 млрд руб. При этом на организацию «полного цикла» метробуса может уйти 27 млрд руб., заявляли в департаменте промышленности и транспорта региона.

О планах властей Воронежа по развитию дорожной инфраструктуры до 2041 года читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Это некая фантазия"»

Алина Морозова

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