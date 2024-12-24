Банки утоляют кадровый голод

Банки продолжают предъявлять повышенный спрос на IT-кадры на фоне требований по импортозамещению, кибербезопасности, работе с большими данными и других вызовов. При этом кредитные организации не хотят переплачивать за сотрудников без опыта работы, поэтому готовы участвовать в выращивании собственных нужных специалистов. Однако процесс может затянуться на ближайшие три-пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Банки сохраняют повышенный спрос на IT-специалистов. По данным HeadHunter, в конце 2024 года кредитные организации разместили 7,8 тыс. вакансий, на 19% выше, чем в начале года. В 2023 году рост составлял 10%. По данным исследовательского центра «СуперДжоб», вакансий в сфере разработки банковского ПО за 2024 год стало больше на 12%. Аналогичные данные приводит и ресурс «Авито Работа» — в 2024 году «спрос работодателей на IT-специалистов вырос на 12% в сравнении с прошлым годом».

В банках также подтверждают повышенный спрос на IT-специалистов, в крупных кредитных организациях его оценивают в тысячи вакансий. При этом отмечают и его изменение. По словам директора дирекции по персоналу и организационному развитию ОТП-банка Натальи Рощиной, в 2023 году был самый большой спрос «на системных аналитиков, а в 2024 году их обогнали тестировщики, хотя аналитики остаются в топе спроса по IT». По данным «Авито Работы», за последний год число вакансий для тестировщиков выросло на 173%, для разработчиков — на 137%. В то же время предложений по работе для аналитиков стало лишь на 39% больше.

Одна из главных причин кадровой недостаточности — острая конкуренция за IT-специалистов. «Банки конкурируют не только между собой, но и с крупными IT-компаниями, телеком-операторами, финтех-стартапами, вплоть до технологических подразделений в госсекторе. Все они нуждаются в высококлассных IT-специалистах, способных работать с большими данными, искусственным интеллектом, кибербезопасностью и облачными технологиями, что создает высокий спрос и вызывает острую конкуренцию»,— объясняет управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. Управляющий партнер компании TopContact Executive Search Артур Шамилов приводит данные, что дефицит IT-специалистов составляет примерно 500 тыс. человек. По словам Анастасии Владимировой, дополнительными факторами являются «необходимость миграции банковских систем на отечественные программные решения в условиях санкций, а также масштабные проекты по импортозамещению, которые активно проводятся во многих крупных организациях».

Вместе с тем банкиры предпочитают излишне не переплачивать. По данным HeadHunter, медиана предлагаемой зарплаты в конце 2024 года незначительно отличается от той, которая была в начале года,— 76,9 тыс. руб. в январе и 79,6 тыс. руб. в декабре. По данным «Авито Работы», «прирост сумм, указываемых в вакансиях начинающих IT-специалистов, год к году также составил 12%», то есть не сильно превысил уровень инфляции (9,5% на середину декабря). Как поясняют в «СуперДжоб», одной из причин сложившейся ситуации может быть пресыщение рынка труда выпускниками интернет-курсов без практического опыта работы. Работодатели стали более избирательными и ориентированными на практический опыт. Преимущество — у выпускников и студентов топовых вузов, они выходят из альма-матер с солидным портфолио проектов, отмечают в «СуперДжоб», указывая, что по отдельным специалистам зарплаты в Москве могут доходить до 600 тыс. руб.

В 2025 году общий тренд на цифровизацию сохранится, что еще больше усилится спрос на специалистов в данной области. Как указывает Артур Шамилов, дефицит можно закрывать «или подготовкой новых внутренних кадров, или приглашением специалистов из других стран, но последний вариант имеет свой объективный предел». Поэтому банки будут продолжать инвестировать в собственные образовательные программы и внутренние центры подготовки. «Усиление такой стратегии позволит вырастить нужных специалистов "внутри" и снизить риски, связанные с внешней конкуренцией»,— указывает Анастасия Владимирова. По оценке ВТБ, «в 2025 году текущие тренды на рынке труда будут сохраняться, в том числе по удержанию специалистов и их развитию внутри компании». В целом дефицит специалистов будет смягчаться за счет мер, принимаемых банками и государством. Однако «для полного его устранения должно пройти по меньшей мере от трех до пяти лет», резюмирует управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Ольга Базутова, Ксения Дементьева