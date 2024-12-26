ЦБ объяснил ослабление рубля в декабре санкциями

Санкции в декабре отразились на расчетах по международным поставкам и создали препятствия для поступления валютной выручки на рынок, сообщил Центробанк. Это привело к «усилению колебания курса», так как возник разовый повышенный спрос на валюту со стороны импортеров и компаний, которые должны были погашать валютные кредиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Чтобы снизить их (колебания курса.— "Ъ"), Банк России приостановил плановые покупки валюты в ФНБ со своей стороны, чтобы уравновесить спрос и предложение на валюту. Сейчас колебания курса снизились»,— говорится в сообщении Банка России в Telegram.

В ноябре курс доллара на международном рынке превышал 114 руб. Официальный курс доллара на 26 декабря — 99,61 руб. Реальный эффективный курс рубля в январе—ноябре 2024 года снизился на 2,2% в годовом выражении к валютам основных торговых партнеров с учетом инфляции.

О динамике курса рубля на решение сохранить ключевую ставку — в материале «Ъ FM» «Рубль положился на ставку».