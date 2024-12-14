Реальный эффективный курс рубля в ноябре снизился на 1,6%

Реальный эффективный курс рубля в январе—ноябре 2024 года снизился на 2,2% в годовом выражении к валютам основных торговых партнеров с учетом инфляции, следует из материалов Центробанка. В ноябре снижение составило 1,6% по сравнению с прошлым месяцем.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в ноябре снизился на 2,8%, с начала года — на 5%, к евро — на 0,6% и 2,2%, к юаню — на 1% и 1,4% соответственно. Номинальный курс рубля к доллару в ноябре упал на 4,2%, в январе—ноябре — на 9,5%.

В ноябре курс доллара на международном рынке превысил 114 руб. на фоне введения американских санкций против Газпромбанка и отказа Центробанка от покупки валюты до конца года. Официальный курс доллара на 14–16 декабря установлен на уровне 103,4 руб.

Как Россия справилась с санкциями — в материале «Ъ» «Укрощение рубля».