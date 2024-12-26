Деньги в Новом Свете

В уходящем году международные инвесторы активно наращивали вложения в фонды акций. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за неполные 12 месяцев в такие фонды было инвестировано $740 млрд — максимальный объем с 2021 года. Причем главным получателем новых денег стал американский рынок. В 2025 году предпочтения инвесторов, в том числе в российские активы, будут зависеть от реализации предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

2024 год оказался успешным для мировых фондов акций, об этом свидетельствуют данные EPFR. По оценке “Ъ”, основанной на отчетах Bank of America (BofA, учитывает сведения EPFR), клиенты всех подобных фондов вложили за неполные 12 месяцев, закончившиеся 18 декабря, около $740 млрд, почти в пять раз больше, чем годом ранее. Также это лучший показатель с 2021 года. Тогда на фоне введения масштабных мер поддержки экономик, пострадавших от пандемии коронавируса, фонды акций привлекли около $1 трлн. Оптимизму в текущем году способствовали не оправдавшиеся опасения спада ведущих экономик и шаги по смягчению денежно-кредитной политики мировыми центробанками. По оценке BofA, в этом году регуляторы почти 150 раз снижали ставки, причем более 60 раз — в осенние месяцы.

Основным бенефициаром стали американские фонды акций, чистые привлечения в которые достигли $544 млрд, увеличившись по сравнению с 2023 годом более чем в восемь раз. Это на 36% выше результата 2021 года и лучший показатель как минимум с 2017 года. Причем свыше $244 млрд было привлечено в фонды акций с начала ноября, то есть после победы на выборах президента США кандидата от республиканцев. «Происходящее напоминает события 2016 года, когда обещания Дональда Трампа налоговой реформы и дерегуляции вызвали эйфорию на американском рынке»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Обозначился масштабный переток капитала в США из других стран. За полтора месяца из фондов развивающихся стран инвесторы вывели $12 млрд. Из японских фондов отток составил $10 млрд. Новоизбранный президент США обещал повысить импортные тарифы до 10–20% для всех контрагентов и не менее чем до 60% для товаров из Китая (см. “Ъ” от 18 декабря).

Худшую динамику продемонстрировали фонды Европы, из которых инвесторы забрали $66 млрд, причем больше $20 млрд — в последние полтора месяца. Отток продолжается третий год подряд, и за это время потери превысили $230 млрд. Беспокойство у инвесторов вызывают высокие цены на электроэнергию и энергоносители, а также продолжающийся промышленный спад. В декабре ЕЦБ уже ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году до 0,7% с ожидавшихся в сентябре 0,8%. Ожидания на 2025 год были сокращены с 1,3% до 1,1%, на 2026 год — с 1,5% до 1,4%. «Технологический сектор Европы остается в тени американских гигантов, таких как Apple и Microsoft, а политическая нестабильность внутри ЕС, включая рост популистских движений, только усиливает отток капитала»,— отмечает Алена Николаева.

В 2025 году предпочтения мировых инвесторов будут зависеть от реализации предвыборных обещаний Дональда Трампа. По словам аналитика УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Аутлева, потенциальный ввод пошлин окажет негативное влияние на все рынки, что может привести к росту инфляции, а также к очередному витку повышения ставок регуляторами. Под распродажу может попасть и американский рынок акций, поскольку большинство торгуемых на нем технологических компаний выглядят переоцененными. «Пузырь надувается довольно давно, и в случае резкого снижения стоимости американских компаний велика вероятность снижения и российского рынка акций»,— отмечает господин Аутлев.

Россия продолжает оставаться глобальным игроком на многих рынках, «поэтому потенциальные проблемы в мировой экономике, несомненно, окажут определенное влияние и на российскую», отмечает Артем Аутлев. Впрочем, большее значение для него будет иметь политика Банка России. Так, на минувшей неделе его решение не менять ключевую ставку вызвало взлет индекса Московской биржи на 12%, до 2715 пунктов.

Виталий Гайдаев