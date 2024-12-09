Инвестиции наличествуют

Максимальный за полтора года объем средств вложили мировые инвесторы в фонды денежного рынка. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), чистый приток средств в такие фонды за минувшую неделю составил $136 млрд, что в 33 раза выше объема средств, выведенного за две предыдущие недели. Инвесторы скупают низкорисковые активы на фоне возросших геополитических рисков и неопределенности относительно первых шагов Дональда Трампа на посту президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly / File Photo / Reuters Фото: Andrew Kelly / File Photo / Reuters

Последние данные EPFR свидетельствуют о резком росте спроса международных инвесторов на защитные активы. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (BofA, учитывает сведения EPFR), клиенты фондов денежного рынка вложили за неделю, закончившуюся 4 декабря, свыше $136 млрд — максимальный результат с марта 2023 года. Предшествующие две недели фонды преимущественно теряли инвесторов, в сумме за это время они забрали $4,1 млрд. Всего с начала года в такие фонды было инвестировано почти $1,12 трлн.

Повышение спроса на данные активы происходит на фоне активных шагов мировых ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики. По оценке аналитиков BofA, за последние три месяца мировые центробанки осуществили в сумме 62 понижения ставки, самое большое число — с мая 2020 года. Наиболее значимыми для рынка стали шаги ЕЦБ и ФРС, которые за рассмотренный период провели по два понижения соответственно в сумме на 0,85 п. п. и 0,75 п. п., до 3,4% и 4,75–5%. В условиях понижения ставок логичной была бы покупка не фондов денежного рынка, доходность которых снижается, а облигаций, которая будет расти за счет их положительной переоценки.

Такой перекос в спросе, как считают опрошенные “Ъ” портфельные менеджеры,— осознанное стратегическое решение мировых инвесторов на фоне возросших геополитических рисков. Об этом, в частности, свидетельствует последний опрос мировых инвесторов BofA, согласно которому 26% респондентов назвали геополитический риск ключевым с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики. «В условиях глобальной турбулентности и усилившихся политических рисков кеш стал не просто тихой гаванью, а одним из самых востребованных инструментов. Это способ сохранить гибкость и дождаться более выгодного момента для входа в рисковые активы»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Бегству в надежные активы способствует и желание американских инвесторов зафиксировать прибыль в акциях, которые они получили после выборов президента США. На фоне победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа индекс S&P 500 вырос на 6,6% и на минувшей неделе впервые в истории закрепился выше уровня 6 тыс. пунктов. С начала года индекс вырос уже почти на 28%. После такого роста, как отмечает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов, американские акции не выглядят дешевыми по мультипликаторам. По его оценкам, средний коэффициент P/E по S&P 500 за 2025 год составляет 23 против среднего значения за последние 10 лет на уровне 18. «Вполне логичным выглядит желание инвесторов зафиксировать прибыль и переждать неопределенность как в политике ФРС США, так и Дональда Трампа»,— отмечает он.

Высокий интерес к фондам денежного рынка проявляют и крупные американские компании. По словам Алены Николаевой, в ноябре они активно размещали средства в них для покрытия налоговых платежей. «Интерес к таким инвестициям подогревает по-прежнему высокая ставка федеральных фондов ФРС, а значит, и высокие доходности в фондах денежного рынка, которые через несколько месяцев могут быть уже ощутимо ниже»,— отмечает замдиректора по инвестициям General Invest Михаил Смирнов.

Несмотря на то что фонды денежного рынка обычно используются для временного размещения средств, текущий период спроса может затянуться как минимум до начала следующего года. «Политическая неопределенность останется значимым барьером для перетока ликвидности и фондов денежного рынка в более рисковые фонды акций и облигаций: победа Трампа, геополитические риски, слухи о возможной смене главы ФРС и конфликты вокруг бюджета и долга могут сдерживать аппетит к риску»,— указывает Алена Николаева. По мнению Сергея Суверова, инвесторы будут ждать первых шагов Дональда Трампа во власти, а потому традиционного «рождественского ралли» может не быть.

Виталий Гайдаев