РАН: Кубань может потерять минимум один курортный сезон из-за разлива мазута

Председатель научно-экспертного совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) и научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян предупредил, что очищенные от мазута берега Краснодарского края придется заново очищать, так как нефтепродукты еще остаются в море. По его мнению, загрязненные пляжи могут оказаться непригодными для отдыха в течение минимум одного курортного сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Сейчас остаются загрязненными не менее 200 тыс. тонн грунта. Ученый отметил, что, по оптимистичным прогнозам, береговую линию смогут восстановить весной, но выразил сомнения по этому поводу. В частности, он напомнил, что после подобного происшествия в 2007 году, когда в районе Керченского пролива вылилось 2 тыс. тонн мазута, на восстановление экосистемы ушло 15 лет.

«Трудно оценить сейчас, какие потери для сектора рекреационного, у нас мест с теплым пляжем не так много в стране. Едва ли ни одно из основных выбывает, и очень трудно сейчас сказать, на сколько: минимум на один сезон»,— сказал господин Данилов-Данильян во время пресс-конференции в ТАСС.

Разлив мазута в Черном море произошел после крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе во время шторма 15 декабря. К настоящему моменту с пляжей вывезли более 21 тыс. тонн загрязненного грунта и песка. 25 декабря Роспотребнадзор обнаружил загрязнение воды в акватории центрального пляжа Анапы.

Как корреспондент “Ъ” вместе с волонтерами чистил пляж и отмывал птиц от мазута — в материале «В Черном море, в черной пене».