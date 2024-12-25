Роспотребнадзор обнаружил загрязнение воды в акватории пляжей Анапы

Специалисты Роспотребнадзора выявили девять случаев несоответствия проб воды в Черном море санитарно-химическим показателям, сообщили «Ъ» в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Исследования морской воды проводились в акватории пляжей станицы Благовещенской, курортных поселков Витязево и Джемете, санаториев «Высокий берег» и «Бимлюк», а также центрального пляжа Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Всего специалисты управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю взяли для исследования 24 пробы морской воды в акватории Черного моря близ Анапы. Какие именно вредные вещества обнаружены в воде и насколько их содержание превышает предельно допустимую концентрацию, в ведомстве не уточняют. В питьевой воде и атмосферном воздухе превышение концентрации вредных примесей не обнаружено.

Загрязнение Черного моря нефтепродуктами произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря. Выброс мазута на прибрежную полосу произошел на протяжении 54 км в городе-курорте Анапа и в Темрюкском районе. Очистка берега идет с 17 декабря, в работе принимают участие несколько тысяч спасателей и волонтеров. Однако некоторые очищенные территории вновь загрязняются нефтепродуктами, которые приносит море. К настоящему моменту с пляжей вывезено более 21 тыс. тонн загрязненного грунта и песка, спасено более тысячи птиц.

Как корреспондент “Ъ” вместе с волонтерами чистил пляж и отмывал птиц от мазута — в материале «В Черном море, в черной пене».

Анна Перова, Краснодар