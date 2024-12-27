Взрывная война

По горячим следам сотрудники ФСБ и МВД раскрыли совершенный 17 декабря в Москве теракт, в результате которого были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник подполковник Илья Поликарпов. Преступление по заказу СБУ совершил гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов (по документам Ахмаджон Курбонов). Исполнителю обещали $100 тыс. и выезд в одну из стран Евросоюз. Организовав видеотрансляцию происходящего на Украину, террорист подорвал оставленный у подъезда дома генерала электросамокат. Теперь преступнику грозит пожизненный срок.