Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Взрывная война

Жертвой террориста стал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты

По горячим следам сотрудники ФСБ и МВД раскрыли совершенный 17 декабря в Москве теракт, в результате которого были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник подполковник Илья Поликарпов. Преступление по заказу СБУ совершил гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов (по документам Ахмаджон Курбонов). Исполнителю обещали $100 тыс. и выезд в одну из стран Евросоюз. Организовав видеотрансляцию происходящего на Украину, террорист подорвал оставленный у подъезда дома генерала электросамокат. Теперь преступнику грозит пожизненный срок.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...