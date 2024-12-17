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Коммерсантъ FM
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Генерала подорвали электросамокатом

В Москве убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты

В Москве совершено беспрецедентное преступление: с помощью заминированного электросамоката террористы взорвали начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации Игоря Кириллова. Генерал-лейтенант Кириллов был далеко не самым крупным военачальником, участвовавшим в СВО, но внимание украинских спецслужб, организовавших преступление, очевидно, привлек своими заявлениями. В частности, именно он рассказывал на брифингах военного ведомства про американские биолаборатории на Украине и применение ВСУ отравляющих веществ.

Место убийства генерала Игоря Кириллова

Место убийства генерала Игоря Кириллова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Место убийства генерала Игоря Кириллова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Взрыв у дома в ЖК «Среда» на Рязанском проспекте прогремел в начале седьмого часа утра, когда помощник заехал за генералом Кирилловым и они, выйдя из подъезда, направились к служебной Toyota Camry. Первым, с портфелем генерала и другими вещами шел адъютант генерала, одетый в куртку и брюки защитного цвета. Удары взрывной волны и осколков пришлись ему в спину — военный погиб буквально в паре шагов от иномарки.

Для Игоря Кириллова смертельной оказалась минно-взрывная травма, полученная примерно в полутора метрах от эпицентра взрыва. Царапины от вылетевших стекол получил водитель, ждавший офицеров в машине.

Бомба, по предварительным данным, была закреплена на электросамокате Kugoo Kirin, стоявшем между подъездом дома, в котором жил генерал, и ближайшим к нему фонарным столбом. Ее мощность была эквивалентна примерно 1 кг тротила.

Несмотря на то, что взрывная волна и осколки были направлены в сторону от дома, на его фасаде выбило куски облицовочного кирпича, дверь и окна. Повреждения помимо Toyota получила еще пара автомобилей.

Чем известен генерал Игорь Кириллов

Чем известен генерал Игорь Кириллов

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Сначала следственными органами СКР по Москве уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц общеопасным способом). Однако затем в СКР сообщили, что помимо первоначальной статьи в деле появились ст. 205, 222.1, 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ), а его материалы по распоряжению главы ведомства Александра Бастрыкина были переданы в главное следственное управление. Следствие назначило ряд экспертиз, в том числе взрывотехническую, которая должна точно установить тип бомбы. Пока источники говорят об СВУ осколочно-фугасного типа.

В действие взрывное устройство приводилось радиосигналом или звонком с мобильного телефона. Причем в этот момент исполнитель преступления наблюдал за своими жертвами предположительно из автомобиля и даже записал на камеру сам подрыв. Уже через несколько часов запись была опубликована в украинских СМИ. При этом сообщалось, что акцию провели сотрудники СБУ.

Действовали они, очевидно, не напрямую, а через завербованных граждан России, которых в случае поимки ожидает еще и обвинение в госизмене (ст. 275 УК).

По предварительным данным, исполнители должны были оставить немало следов. Вычислить их пытаются с помощью биллинга соединений мобильных телефонов в округе (а их утром было немного), а также по видеозаписям камер наружного наблюдения, очевидно запечатлевших, как до подъезда добирался исполнитель, минировал самокат и проч.

Кроме того, разыскать злоумышленников должна помочь переписка. Как правило, вербовка исполнителей сотрудниками СБУ и ГУР Минобороны Украины проводится по мессенджерам среди противников СВО. Им передают установочные данные жертвы, предлагают крупный гонорар, а в случае согласия переводят аванс, данные тайника со взрывчаткой и инструкции, как из нее сделать и привести в действие бомбу. Данная схема не раз выявлялась в ходе расследования дел о подготовке или совершении терактов в отношении военнослужащих, бизнесменов, общественных деятелей и журналистов. Так, недавно в столичном регионе было предотвращено покушение на представителя ВПК, которому по заданию с Украины пытались положить бомбу под днище внедорожника.

При этом найти место жительства генерала Кириллова оказалось несложно — оно есть в ряде баз данных в интернете со свободным доступом к ним.

Выпускник Высшего военного командного училища химической защиты и Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, господин Кириллов с 1991 года служил на различных командных должностях. В апреле 2017 года назначен начальником войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Принимал участие в создании и принятии на вооружение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка», опытные образцы которой начали поступать в российские войска в 2020 году. По итогам работы в июле 2021 года ему было присвоено звание Героя труда Российской Федерации. Принимал активное участие в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Украинский след в громких покушениях и убийствах

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Вместе с тем Игорь Кириллов получил известность своими заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением инфекционных заболеваний. Генерал Кириллов неоднократно утверждал, что США расширяют сеть биолабораторий за пределами своей территории и проводят исследования с высокопатогенными вирусами и бактериями. В январе 2024 года он заявил, что высшие должностные лица США намеренно препятствовали расследованию причин пандемии COVID-19 и манипулировали общественным мнением. Кроме того, широкий резонанс имели его публичные заявления о применении ВСУ химического оружия против российских военных, в том числе на территории Курской области. На очередной брифинг генерал собирался и в день, когда его взорвали.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя убийство генерала Кириллова, сказала, что он «работал бесстрашно». «Много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносную деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое»,— заявила госпожа Захарова.

Николай Сергеев

Фотогалерея

Фото с места убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

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Взрыв у дома на Рязанском проспекте прогремел в шесть часов утра, когда водитель заехал за генералом Кирилловым и они, выйдя из подъезда, направились к служебной Toyota

Взрыв у дома на Рязанском проспекте прогремел в шесть часов утра, когда водитель заехал за генералом Кирилловым и они, выйдя из подъезда, направились к служебной Toyota

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Мощность СВУ, начиненного, по предварительным данным, пластиковой взрывчаткой, была относительно небольшой — порядка 300 г тротила

Мощность СВУ, начиненного, по предварительным данным, пластиковой взрывчаткой, была относительно небольшой — порядка 300 г тротила

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнитель преступления находился рядом, наблюдая за жертвами

Исполнитель преступления находился рядом, наблюдая за жертвами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Дело расследуется по трем статьям УК РФ — 105, 205 и 222 (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)

Дело расследуется по трем статьям УК РФ — 105, 205 и 222 (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнителя и его возможных сообщников в случае поимки также ждет и обвинение в госизмене (ст. 275 УК)

Исполнителя и его возможных сообщников в случае поимки также ждет и обвинение в госизмене (ст. 275 УК)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По версии следствия, за преступлением, очевидно, стоят украинские спецслужбы — СБУ. Их представители выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности

По версии следствия, за преступлением, очевидно, стоят украинские спецслужбы — СБУ. Их представители выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине. 17 декабря он также собирался встретиться с журналистами

Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине. 17 декабря он также собирался встретиться с журналистами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

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Взрыв у дома на Рязанском проспекте прогремел в шесть часов утра, когда водитель заехал за генералом Кирилловым и они, выйдя из подъезда, направились к служебной Toyota

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Мощность СВУ, начиненного, по предварительным данным, пластиковой взрывчаткой, была относительно небольшой — порядка 300 г тротила

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнитель преступления находился рядом, наблюдая за жертвами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Дело расследуется по трем статьям УК РФ — 105, 205 и 222 (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнителя и его возможных сообщников в случае поимки также ждет и обвинение в госизмене (ст. 275 УК)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По версии следствия, за преступлением, очевидно, стоят украинские спецслужбы — СБУ. Их представители выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине. 17 декабря он также собирался встретиться с журналистами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

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