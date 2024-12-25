Блиц в большом городе

Очередной шахматный сезон завершит чемпионат мира по рапиду и блицу, который в среду стартует в Нью-Йорке и который выглядит неплохим шансом отличиться для представителей и особенно представительниц России, год назад на аналогичном первенстве взявших два золота. Впрочем, основная интрига связана с мужскими соревнованиями. В них норвежец Магнус Карлсен будет защищать статус неофициального, но слишком бесспорного короля шахмат, а американец Фабиано Каруана и индиец Арджун Эригайси — биться за первую путевку в кандидатский турнир для охотников за статусом претендента на звание короля официального.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Неформальный король шахмат Магнус Карлсен — безусловный фаворит стартующего в среду в Нью-Йорке чемпионата мира по рапиду и блицу

Фото: Dipayan Bose / SOPA Images / LightRocket / Getty Images Неформальный король шахмат Магнус Карлсен — безусловный фаворит стартующего в среду в Нью-Йорке чемпионата мира по рапиду и блицу

Фото: Dipayan Bose / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

В этом году Международная шахматная федерация (FIDE) имела все поводы гордиться тем, как у нее все сложилось с чемпионатом мира, в котором медали разыгрываются в двух на самом деле востребованных сегодня даже больше, чем долгий классический, форматах,— быстрых шахматах и блице. Особенно — местом проведения. Не просто Нью-Йорк, а самое сердце его деловой жизни, Уолл-стрит. Можно прозрачно намекать на растущий интерес к шахматам мировой бизнес-элиты и крупнейшего спортивного рынка, а слоган для турнира — прямо под рукой, достаточно вспомнить про культовый сериал, рассказывающий о специфике нью-йоркской жизни. И вот, пожалуйста, получите — Chess and the City, «Шахматы в большом городе».

Ну и шахматисты не подвели. Подраться за кусочек призового фонда в $1,5 млн захотели за редкими исключениями практически все сильнейшие.

У женщин так вообще «вывеска» нарисовалась просто шикарная. В их состязаниях сыграют сразу пять чемпионок мира: действующей, китаянке Цзюй Вэньцзюнь, будут противостоять чемпионки бывшие — соотечественницы Тань Чжунъи с Чжу Чэнь, украинка Мария Музычук и Александра Костенюк, которая титул брала, конечно, как россиянка, но уже пару лет как представляет Швейцарию.

Те, кто с российским спортивным гражданством не расстался, тоже в списке фавориток, несмотря на обилие чемпионок. Чтобы оценить шансы отечественных шахматисток, отправившихся в Нью-Йорк, как нынче им полагается, в нейтральном статусе, достаточно посмотреть на итоги предыдущего первенства, которое в 2023 году принимал Самарканд. И у него был сильный состав, но оба золота достались россиянкам — Валентине Гуниной и Анастасии Боднарук. Они играют и в Нью-Йорке вместо с Катериной Лагно, посеянной в первой десятке.

Впрочем, большую часть внимания заберет все-таки турнир мужской. В нем как раз действующего чемпиона мира в «классике» не будет. Индиец Гукеш Доммараджу победил в матче за главный титул китайца Дина Лижэня в середине декабря и решил в свои восемнадцать как следует насладиться триумфом. Однако в реальности потеря не так уже велика. Дело в том, что про Гукеша Доммараджу прекрасно известно, что в рапиде и тем более блице он отнюдь не так хорош, как в шахматах с классическим контролем, и в принципе старается избегать жестких форматов.

Зато в Нью-Йорке будет неформальный король, чье верховенство шахматное сообщество и не пытается оспаривать, потому что оспаривать как-то смешно. Магнус Карлсен еще в 2022 году отказался от титула, которым владел десять лет, но по всем признакам — количеству турнирных побед, рейтингу — он по-прежнему не просто лидер, а лидер с заметным отрывом. Причем в рапиде и блице, любимых жанрах норвежца, он даже заметнее, нежели в «классике». А число золотых медалей на таких первенствах, как нью-йоркское, у Карлсена уже успело зашкалить за десять. На самаркандском он добыл золото и в рапиде, и в блице, что никого не удивило.

Стараться опровергнуть тезис о неуязвимости Магнуса Карлсена будет вся элита, включая российскую ее составляющую.

Ее фронтменом является Ян Непомнящий, который на днях на собственной шкуре убедился в том, насколько хороша сегодняшняя форма Карлсена. Непомнящий добрался на минувшей неделе до решающего матча финала престижной серии Champions Chess Tour, но в нем уступил норвежцу без вариантов. Помимо Непомнящего, точно стоит последить в Нью-Йорке за Даниилом Дубовым, который в Самарканде завоевал серебро в первенстве по блицу, и Андреем Есипенко, выигравшим в декабре довольно сильный турнир Qatar Masters, опередив на нем таких суперзвезд, как узбекский и индийский гроссмейстеры Нодирбек Абдусатторов и Арджун Эригайси.

С Эригайси связана одна важная «бонусная» интрига нынешнего чемпионата. В нем определится первый обладатель путевки в очередной кандидатский турнир: в нем восемь шахматистов будут сражаться за статус претендента на звание чемпиона мира, иными словами, соперника Гукеша Доммараджу в новом чемпионском матче. По регламенту два слота зарезервированы за лучшими в так называемом зачете FIDE Circuit — за 2024 и 2025 годы. В этой классификации шахматисты ранжируются в зависимости от набранных ими за выступления по ходу сезона баллов. И вышло так, что перед чемпионатом мира идущий пока на первом месте в сезоне уходящем американец Фабиано Каруана опередил ближайшего преследователя и единственного, строго говоря, конкурента Арджуна Эригайси на шесть баллов. Это чрезвычайно скромная дистанция.

Алексей Доспехов