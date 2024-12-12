Восемнадцатый скорый
Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира в истории
Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу в 18 лет стал самым юным в истории чемпионом мира по шахматам. Примечательна его победа в сингапурском матче, однако, прежде всего не столько благодаря возрасту нового шахматного короля, сколько способу, каким она была добыта. Совершивший удивительный взлет вундеркинд дожал китайца Дин Лижэня в последней классической партии сингапурского матча, черными, в почти равной и почти бесперспективной позиции и в ситуации, когда даже ничья в этой партии, скорее всего, была равносильна для него поражению. Такие подвиги до сих пор удавалось совершать лишь нескольким великим предшественникам Гукеша Доммараджу.
Гукеш Доммараджу стал чемпионом мира в таком возрасте, в каком представители прежних поколений шахматистов об этом титуле и не мечтали
Фото: Sanjeev Verma / Hindustan Times / Getty Images
Слово «историческая» в контексте победы Гукеша Доммараджу, конечно, звучало вечером в четверг постоянно — на пресс-конференции, в коридорах принимавшего матч комплекса Resorts World Sentosa, где обменивались мнением простые и непростые — с регалиями и должностями — шахматные болельщики, в репликах ведущих новостей. По понятной причине. Чемпионы в возрасте старшеклассников или первокурсников давно не редкость в спорте. Но шахматы — это не фигурное катание, плавание или гимнастика. В список обязательных качеств для их королей всегда входил опыт: считалось, что без него, не поварившись как следует в элите, не пройдя кучу проверок супертурнирами, претендовать на титул невозможно.
Даже те великие гроссмейстеры, чей талант засверкал всеми гранями еще в детстве, тинейджерами о нем еще и не мечтали. Гарри Каспаров (объявлен иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) стал 13-м чемпионом мира в 1985 году в 22, Магнус Карлсен стал 16-м чемпионом мира в 2013-м за пять дней до 23-летия. Но Гукеш Доммараджу, 18-й чемпион, каким бы взрослым ни казалось его лицо и как бы сдержанно, словно многое повидавший мужчина, он себя ни вел, гораздо моложе — 18 ему исполнилось в конце мая, то есть уже после того, как он завоевал претендентский статус, опередив всех на Кандидатском турнире в Торонто. И он, строго говоря, всего-то три сезона был в настоящей, не юношеской, а взрослой шахматной элите, и то не так уж часто принимая участия в состязаниях по-настоящему высочайшего ранга. Так что взлет и в самом деле удивительный, хотя называть его «историческим» все-таки следует, видимо, осторожно и с оговорками.
Никуда не денешься от того, что Гукешу Доммараджу совершить его сильно помогли обстоятельства — добровольное расставание два года назад с чемпионским титулом и вообще борьбой за него норвежца Магнуса Карлсена, даже после этого остающегося слишком бесспорным шахматным фронтменом, ужасная форма добывшего вакантное звание после его демарша Дин Лижэня, которого, кажется, сломал выигрыш в прошлогоднем матче против Яна Непомнящего. Никуда не денешься от того, что сам сингапурский поединок по качеству, что ли, по насыщенности шикарными идеями и шикарными решениями, зрелищности займет место где-то в глубоком подвале рейтинга всех когда-либо сыгранных поединков за титул сильнейшего в мире.
В этом смысле триумф Гукеша Доммараджу даже как-то стыдно ставить на одну доску с триумфами легенд иных периодов.
Но никуда не денешься и от того, что кое-что в нем все же при всех оговорках на сравнения индийца с некоторыми из них наталкивает. Это способ, которым он взял титул.
Победа «на заказ», когда нужна только она, когда от нее зависит твоя судьба, а противника устраивает и ничья,— это чуть ли не высшая доблесть в шахматах. В чемпионских матчах после введения в них на излете предыдущего века жесткого, с ограниченным числом партий формата их было всего две, и обе до сих пор являются символами одной из граней божественного шахматного дара. В 1987 году в Севилье, пожертвовав ради атаки пешку, Гарри Каспаров (признан иноагентом) смог сравнять счет, отстояв звание, в поединке против другого советского титана Анатолия Карпова. А в 2004-м в швейцарском Бриссаго пробил считавшуюся абсолютно неуязвимой защиту венгра Петера Леко еще один выдающийся отечественный гроссмейстер Владимир Крамник, тоже припертый к стенке.
Формально для Гукеша Доммараджу и при ничьей, сохранявшей в матче равный счет, ничего бы не закончилось, поединок увенчал бы на следующий день тай-брейк. Но все прекрасно понимали, что в реальности мир в 14-й партии с классическим контролем для него, по сути, равносилен поражению. Потому что тай-брейк — это быстрые шахматы, рапид (причем слегка «ускоренный» по сравнению с матчем 2023 года) и, если в нем не определяется чемпион, блиц. Потому что прекрасно известно, что Гукеш Доммараджу в соревнованиях, в которых такой контроль применяется, выступает крайне редко, а если и выступает, то плохо. Потому что Дин Лижэнь, с ним, жестким контролем, как раз крепко дружащий, в классификациях Международной шахматной федерации (FIDE) в рапиде и блице выше своего оппонента не на несколько позиций и пунктов, а на несколько десятков позиций и пунктов. Между ними — настоящая пропасть. И потому что весь ход сингапурского матча, в котором, попадая в цейтнот, китаец начинал играть, как компьютер, а индиец не мог его додавить, показывал, что пропасть существует и сейчас, что, если Гукеш Доммараджу хочет титула, ему надо дожимать Дин Лижэня в «классике». А в заключительной партии у него был не белый, как в свое время у Каспарова (признан иноагентом) и Крамника цвет, а черный. И Дин Лижэнь, к ничьей стремившийся, в ней планомерно добивался того, что требовалось ему,— разменов и штиля, пусть с лишней пешкой у соперника. Но какая разница, если все пешки — на королевском фланге, а в придачу к ним у сражающихся за доской по ладье и коню. Никак тут не прорвешься.
Эта партия заставила вспоминать уже о другом грандиозном предшественнике Гукеша Доммараджу — о плюнувшем на шахматное чемпионство, но не плюнувшем на шахматное лидерство Магнусе Карлсене. Карьера норвежца ведь во многом замешана на этом беспрецедентном умении в мертвой позиции, когда все вроде бы соперником схвачено и учтено, тем не менее упрямо мучать его и в конце концов, вопреки всему, затягивать петлю на чужой шее.
Сингапурский матч завершил эндшпиль «по Карлсену». В какой-то момент и комментаторы, и компьютерные движки уже буквально требовали соглашаться на мировую, так как защитная стойка Дин Лижэня не допускала и мысли о том, что ее как-то можно избежать. А Гукеш Доммараджу все искал и искал шансы, пока не увидел, как своим 54-м ходом белые переставляют ладью с края доски, где у нее все под контролем, на f4, к черным пешкам и черному королю. А Дин Лижэнь в то же мгновение осознал, что допустил фатальный ляп, что теперь неизбежно будут размены, а после исчезновения ладей и слонов король индийца оттеснит короля китайца. И черные пешки пройдут…
На 58-м ходу чемпион сдался, передавая корону 18-летнему преемнику, вскоре рассказывавшему о двух, может, главных эпизодах из своей жизни.
Ранний был из 2013 года. Тогда в Ченнае первый индийский чемпион мира Вишванатан Ананд защищал звание против молодого Магнуса Карлсена и уступил ему. Гукеш Доммараджу, тогда — маленький мальчик, только увлекшийся шахматами, увидел поражение кумира из зрительного зала, сквозь ограждающее игровую площадку стекло и, сдерживая слезы, подумал: «А как было бы здорово однажды очутиться по ту его сторону…»
Второй эпизод — совсем свежий. В первой партии сингапурского матча Гукеш Доммараджу выглядел не как фаворит, а именно как 18-летний пацан, жестоко наказанный за ошибки и нервозность мэтром. Он чувствовал себя униженным, не способным справиться с ответственностью. А когда, вернувшись в гостиницу, вошел в лифт, оказался рядом с человеком, за чьим поражением наблюдал 11 лет назад. Мудрый Вишванатан Ананд сказал ему всего одну фразу: «Слушай, у тебя впереди еще 13 партий». Гукеш Доммараджу отчего-то моментально успокоился.