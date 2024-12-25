Роструд начал проверку очередных жалоб строителей нижегородского участка М-12

Госинспекция труда в Нижегородской области начала проверку из-за очередных акций протеста работников обособленного подразделения ООО «СиАрСиСи Рус» в регионе, занимающегося строительством участка трассы М-12. Об этом сообщили в ведомстве вечером 24 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Об акциях протеста и возможной забастовке в инспекции узнали из СМИ. В рамках госконтроля инициированы профилактические мероприятия.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», строители жалуются, что зарплату им задерживают с октября. Из-за невыплаты зарплаты строители М-12 уже объявляли забастовки в 2022 и 2023 годах.

Галина Шамберина